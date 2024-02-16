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  4. Kira depozitoları çıkmazında yeni detay! Uzman isim uyardı, depozito iadelerinde 'vadeli hesap' dönemi

Kira depozitoları çıkmazında yeni detay! Uzman isim uyardı, depozito iadelerinde 'vadeli hesap' dönemi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmezsek kiracılar ve ev sahipleri ödemeler konusunda karşı karşıya geliyor. Ev kiralarken ev sahiplerine verilen depozito bedelinin iadesi hangi şartlarda olmalı? Uzman isim kiracıları hakları konusunda uyardı.

Kiralar konusunda sık sık karşı karşıya gelen ev sahibi ve kiracılar şimdi de depozito konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Yıllar önce ödenen depozito miktarı bugüne göre düşük kalabiliyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, geri ödenecek depozito bedelinde vadeli hesap önerisinde bulundu. Peki vadeli hesaba yatırılmayan depozitolar ne olacak?

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Son günlerde, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki uyuşmazlıklar atarken çoğu zaman iş mahkeme salonlarına taşınıyor. Evi boşaltan kiracı depozitosunu neye dikkat ederek alacak? Ev sahibinin depozitoyu vermeme hakkı var mı? Ev satıldıysa kiracının parasını kim ödeyecek?

Örneğin, kiracı evden tahliye olurken ev sahibi iki sene önce aldığı 5 bin TL olan depozitoyu aynı miktarda ödemek istiyor ancak kiracaların da bu konuda bilmesi gereken noktalar var.

ATV yayınına katılan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Ortak vadeli hesaba yatırılması gerekir. Eğer vadeli bir hesaba yatırılmışsa zaten vade çalışacak. Vadeli hesaba yatırılmamışsa güncel rayiç kira bedeli olarak ödenmeli." dedi.

Depozito üç kira bedelinin geçemeyeceği gibi bir de kira olarak sayılmaması gerekiyor. Kiraz, "Ev sahibi kullanım kaynaklı küçük hasarlar zararları talep edemez" diye konuştu. Ev sahibinin bu durumlarda zararlarını karşılayabilmek için depozitoyu vermeme hakkı var.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi depozito iade
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