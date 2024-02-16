Kira depozitoları çıkmazında yeni detay! Uzman isim uyardı, depozito iadelerinde 'vadeli hesap' dönemi

Depozito üç kira bedelinin geçemeyeceği gibi bir de kira olarak sayılmaması gerekiyor. Kiraz, "Ev sahibi kullanım kaynaklı küçük hasarlar zararları talep edemez" diye konuştu. Ev sahibinin bu durumlarda zararlarını karşılayabilmek için depozitoyu vermeme hakkı var.