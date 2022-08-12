Kira fiyatlarında düşüş hızlandı! Hangi ilde kira fiyatları ne kadar düştü?

Son dönemde zamlar nedeniyle kiracılarla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıklar da arttı. Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı. Ağustos ayı itibariyle ise Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. İşte Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarındaki değişim...

HANGİ İLDE KİRALAR NE KADAR DÜŞTÜ? İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI NE OLDU? Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü. Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.

KİRALARDA NORMALLEŞME Kiralık konut fiyatlarını değerlendiren Zingat.com Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, “Haziran ayıyla beraber artış oranları yatay seyir izlemeye başladı. Zingat verilerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında yüzde 7 olan artış, temmuz ayında yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ağustos’un ilk haftasında ülke genelindeki artışın yüzde 9 olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Üç büyük ile baktığımızda İstanbul’da yüzde 6, Ankara’da yüzde 8 artış kaydedilirken, fiyatlar İzmir’de yüzde 4 azaldı. Özellikle son dönemde sert fiyat geçişlerinin gözlemlendiği Antalya’da yükselişin durduğunu ve aşağı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Antalya’da kiralık fiyatlarının yüzde 7 oranında düştüğünü takip ettik” diye konuştu.

EYLÜL BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK Türkiye genelinde fiyatlara baktıklarında en yüksek düşüşün yüzde 13 ile Sinop’ta gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Eylül başına kadar büyük illerde aşağı yönlü fiyat hareketleri oluşabilir. Özellikle, yüksek bedeller üzerinden konutlarını kiralayan ev sahipleri kiracılarının ödeme ritminden şikayetçi. Kiracıların ödeme düzenlerinin üç veya dördüncü aydan itibaren bozulduğunu ifade edenler günden güne artıyor. Örneğin, ağustos başından bu yana İstanbul Kadıköy’de yüzde 10 düzeyinde, İzmir Karşıyaka’da yüzde 5 seviyesinde, Ankara’nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yüzde 6 düşüş gözlemliyoruz. Fiyatların özellikle büyük illerimizde biraz daha normalleşeceğini öngörebiliriz” diye konuştu. Karaismailoğlu, okulların açılmasıyla beraber taşınma hareketliliğin artacağı eylül ayından itibaren ise özellikle arzın sınırlı olduğu il ve ilçelerde fiyatlarda maalesef tekrar bir tırmanış meydana gelebileceğini kaydetti