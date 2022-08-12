FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kira fiyatlarında düşüş hızlandı! Hangi ilde kira fiyatları ne kadar düştü?

Kira fiyatlarında düşüş hızlandı! Hangi ilde kira fiyatları ne kadar düştü?

12.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve kira fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Kira fiyatlarındaki artışın yüzde 100’leri de aşmasıyla birlikte kiracılar kiralarını ödeyememe noktasına gelmişti. Bununla beraber ev sahipleri kiraları düşürmeye başlamıştı. Bu durum rakamlara da yansımaya başladı. Türkiye genelinde yükselen konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı. Ve İstanbul'da başta Beşiktaş semti olmak üzere kiralarda yüzde 10'a varan düşüşler yaşandı. Bu düşüş sosyal medyada da gündem oldu.

Son dönemde zamlar nedeniyle kiracılarla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıklar da arttı. Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı. Ağustos ayı itibariyle ise Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı.

İşte Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarındaki değişim...

HANGİ İLDE KİRALAR NE KADAR DÜŞTÜ?

HANGİ İLDE KİRALAR NE KADAR DÜŞTÜ?
İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI NE OLDU?

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI NE OLDU?
Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü. Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.

KİRALARDA NORMALLEŞME

KİRALARDA NORMALLEŞME
Kiralık konut fiyatlarını değerlendiren Zingat.com Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, “Haziran ayıyla beraber artış oranları yatay seyir izlemeye başladı. Zingat verilerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında yüzde 7 olan artış, temmuz ayında yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ağustos’un ilk haftasında ülke genelindeki artışın yüzde 9 olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Üç büyük ile baktığımızda İstanbul’da yüzde 6, Ankara’da yüzde 8 artış kaydedilirken, fiyatlar İzmir’de yüzde 4 azaldı. Özellikle son dönemde sert fiyat geçişlerinin gözlemlendiği Antalya’da yükselişin durduğunu ve aşağı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Antalya’da kiralık fiyatlarının yüzde 7 oranında düştüğünü takip ettik” diye konuştu.

EYLÜL BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

EYLÜL BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK
Türkiye genelinde fiyatlara baktıklarında en yüksek düşüşün yüzde 13 ile Sinop’ta gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Eylül başına kadar büyük illerde aşağı yönlü fiyat hareketleri oluşabilir. Özellikle, yüksek bedeller üzerinden konutlarını kiralayan ev sahipleri kiracılarının ödeme ritminden şikayetçi. Kiracıların ödeme düzenlerinin üç veya dördüncü aydan itibaren bozulduğunu ifade edenler günden güne artıyor. Örneğin, ağustos başından bu yana İstanbul Kadıköy’de yüzde 10 düzeyinde, İzmir Karşıyaka’da yüzde 5 seviyesinde, Ankara’nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yüzde 6 düşüş gözlemliyoruz. Fiyatların özellikle büyük illerimizde biraz daha normalleşeceğini öngörebiliriz” diye konuştu. Karaismailoğlu, okulların açılmasıyla beraber taşınma hareketliliğin artacağı eylül ayından itibaren ise özellikle arzın sınırlı olduğu il ve ilçelerde fiyatlarda maalesef tekrar bir tırmanış meydana gelebileceğini kaydetti

YÜZDE 11 ARTIŞ BEKLENİYOR

YÜZDE 11 ARTIŞ BEKLENİYOR
Türkiye genelinde ortalama metrekare kiranın 49,05 TL, ortalama kiranın 5 bin 396 TL, konut yatırımının geri dönüş süresinin ise 18 yıl olduğunu söyleyen Endeksa Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Kiralık konutlarda nisanda yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü. Nisandan sonra artış grafiği aşağı yönlü seyir izlemeye başladı, temmuz itibariyle de yüzde 6’ya düşerek tek haneye geldi. Yani fiyat artışı devam ediyor ama artış hızı yavaşlıyor” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kira konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Trafik sigortasına zam! Eylül ayından itibaren geçerli olacak

Trafik sigortasına zam! Eylül ayından itibaren geçerli olacak

Alkol fiyatlarına zam "Fiyatı 500 lira arttı"

Alkol fiyatlarına zam "Fiyatı 500 lira arttı"

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Borçlarını ödemek için çocuğunu satmak istedi

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.