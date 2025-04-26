Kira parasına aidat! 500 lira ödeyen de var, 120 bin lira ödeyen de… Evin bedeline göre Avro cinsinden hesaplanıyor!

'KONFORU SAĞLAMAK ADINA YAPILAN DÜZENLEMELERDİR'

Kapar, "Bu sitenin genel olanaklarını korumak için değil daha çok konforu sağlamak adına yapılan düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu da aidatların yükselmesine sebep oluyor. Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır. Lüks site içerisinde mülk satın alan alıcı, bu hizmetleri istediği için bu sitelerden ev satın alıyor. Buradaki aidat fiyatları yarımadanın en yüksek fiyatlarını oluşturuyor. 12 ay yaşam kurulan orta segment dediğimiz sitelerde ise bahçıvan, güvenlik, havuz giderleri ve personel sayısına göre aidat rakamları değişiyor." şeklinde konuştu.