FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kiracı olanlar dikkat! İşte kira kontratında dikkat edilmesi gerekenler…

Kiracı olanlar dikkat! İşte kira kontratında dikkat edilmesi gerekenler…

28.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de özellikle son dönemlerde kirada yaşayan aile sayısı giderek artıyor. Artan ev fiyatlarının yanında bir de kira fiyatları özellikle belirli şehirlerde artış gösteriyor. Milyonlarca kişinin her ay ev sahiplerine kira ödemesi de, kiracıların kendi haklarını bilmeleri konusunda önem arz ediyor. Pandemi sebebiyle birçok insan ev değiştirmeyi bıraktığı için kira fiyatları da bir o kadar yükseldi.

Kiracı sayısının ülkemizde giderek artması, kira kontratı yaparken birtakım konulara da özellikle dikkat etmeyi gerektiriyor. Vatandaşlar, kendilerine en uygun bütçeyle doğru evi bulmaya çalışırken, kira kontratını da doğru bir şekilde yapma konusunda bazen özensiz davranılabiliyor. İşte ev kiralarken ve kontrat imzalarken dikkat etmeniz gereken önemli detaylar…

Kiracı oranı giderek artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de ev sahibi olma oranı azalırken, kiraya çıkma oranı ise artıyor. 2020 yılında kiracıların oranı yüzde 26 seviyesine ulaştı. Bu her 100 evden 26’sının kira ödediği anlamına geliyor.
Hal böyle olunca sorun yaşamamak için kira kontratı büyük önem arz ediyor.
Son yapılan çalışmalarda Türkiye’de 25 milyon haneden 6,5 milyonu kiracı olarak açıklandı. Hane halkının dörtte birinden fazlasının kiracı olması ise, emlak piyasasını da canlandırdı.
Pandemi sebebiyle birçok insan ev değiştirmekten vazgeçtiği için, kira fiyatları da giderek arttı. Son dönemlerde ev bulmak ise giderek zorlaşmaya başladı.
Ev bulmanın zorlaştığı şu dönemde bütçeye uygun ve beklentileri karşılayan doğru evi bulmak kadar yapılan kira kontratı da büyük önem taşıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
pandemi TÜFE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar!

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar!

Sürat kargo satışa çıkarıldı!

Sürat kargo satışa çıkarıldı!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.