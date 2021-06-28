Kiracı olanlar dikkat! İşte kira kontratında dikkat edilmesi gerekenler…

Kiracı sayısının ülkemizde giderek artması, kira kontratı yaparken birtakım konulara da özellikle dikkat etmeyi gerektiriyor. Vatandaşlar, kendilerine en uygun bütçeyle doğru evi bulmaya çalışırken, kira kontratını da doğru bir şekilde yapma konusunda bazen özensiz davranılabiliyor. İşte ev kiralarken ve kontrat imzalarken dikkat etmeniz gereken önemli detaylar…

Kiracı oranı giderek artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de ev sahibi olma oranı azalırken, kiraya çıkma oranı ise artıyor. 2020 yılında kiracıların oranı yüzde 26 seviyesine ulaştı. Bu her 100 evden 26’sının kira ödediği anlamına geliyor.

Hal böyle olunca sorun yaşamamak için kira kontratı büyük önem arz ediyor.

Son yapılan çalışmalarda Türkiye’de 25 milyon haneden 6,5 milyonu kiracı olarak açıklandı. Hane halkının dörtte birinden fazlasının kiracı olması ise, emlak piyasasını da canlandırdı.

Pandemi sebebiyle birçok insan ev değiştirmekten vazgeçtiği için, kira fiyatları da giderek arttı. Son dönemlerde ev bulmak ise giderek zorlaşmaya başladı.