Kirada yüzde 25 zam sınırı rotayı yurt dışına çevirtti! Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

KADIKÖY'DE 1+1 FİYATINA AMERİKA'DA 2 KATLI EV

Amerika'dan bir ev alan bir vatandaş da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"2023 yılında Şubat ayında ev almaya karar vermiştim. Kadıköy'de 1+1 ev fiyatları 200 bin dolar civarındaydı. Amerika'da 220 bin dolara iki katlı bir ev aldım.

