FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kirada yüzde 25 zam sınırı rotayı yurt dışına çevirtti! Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Kirada yüzde 25 zam sınırı rotayı yurt dışına çevirtti! Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.02.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda gayrimenkul sektöründe dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Yurt dışından ev alan Türk yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Düşük vergi ve dolar bazlı yüksek kira getirisi için rotayı yurt dışına çeviren gayrimenkul yatırımcıları, en çok Amerika, İngiltere ve Dubai'yi tercih ediyor. Peki yatırımcının yurt dışına çıkış sebebi ne? Yurt dışından ev almanın avantajları ve kira getirisi nedir? İşte detaylar...

Yüksek ev fiyatları, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırı derken; gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi. Özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatlarındaki fahiş artışları gören yatırımcı, aynı fiyata yurt dışından ev almaya başladı. Döviz bazlı kira getirisi de yurt dışından ev almayı avantajlı kılarken; uzmanlardan ise uyarı geldi.


Anlık Borsa

ROTAYI YURT DIŞINA ÇEVİRDİLER

ROTAYI YURT DIŞINA ÇEVİRDİLER

Özellikle lüks semtlerde ev sahibi olanlar bu kısıtlamadan zarar görmemek, etkilenmemek için cazip fırsatlar ararken; gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi.

Kimi vatandaşlık, oturum izni almak için kimi de düşük vergi ve döviz bazlı yüksek kira getirisinden faydalanmak için yurt dışında ev alıyor.

3 ÜLKE ÖN PLANDA

3 ÜLKE ÖN PLANDA

Son zamanlarda Türklerin ciddi anlamda yurt dışına yöneldiğini belirten İstanbul Emlak Kooperatifleri Başkanı Ulvi Özcan, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın yanında son zamanlarda İngiltere ve Dubai çok ön planda." diye konuştu.

'YÜZDE 25 ZAM SINIRI' ETKİLİ OLUYOR

'YÜZDE 25 ZAM SINIRI' ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlara göre özellikle kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırının, yatırımcıların yurt dışına yönlenmesinde etkili oldu.

KADIKÖY'DE 1+1 FİYATINA AMERİKA'DA 2 KATLI EV

KADIKÖY'DE 1+1 FİYATINA AMERİKA'DA 2 KATLI EV

Amerika'dan bir ev alan bir vatandaş da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"2023 yılında Şubat ayında ev almaya karar vermiştim. Kadıköy'de 1+1 ev fiyatları 200 bin dolar civarındaydı. Amerika'da 220 bin dolara iki katlı bir ev aldım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amerika gayrimenkul Kira
En Çok Okunan Haberler
Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

Emekliye seyyanen zamda çarpıcı yorum

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Esnaf Darphane’nin yolunu unuttu!

Esnaf Darphane’nin yolunu unuttu!

650 bin TL ödemek zorunda kaldı: PTT uyardı, hesaplarınızı kontrol edin!

650 bin TL ödemek zorunda kaldı: PTT uyardı, hesaplarınızı kontrol edin!

G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma!

G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.