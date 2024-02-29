Kirada yüzde 25 zam sınırı rotayı yurt dışına çevirtti! Kadıköy'de 1+1 yerine Amerika'da 2 katlı ev... Ayda 2 bin 500 dolar getiri

Yüksek ev fiyatları, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırı derken; gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi. Özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatlarındaki fahiş artışları gören yatırımcı, aynı fiyata yurt dışından ev almaya başladı. Döviz bazlı kira getirisi de yurt dışından ev almayı avantajlı kılarken; uzmanlardan ise uyarı geldi.
Özellikle lüks semtlerde ev sahibi olanlar bu kısıtlamadan zarar görmemek, etkilenmemek için cazip fırsatlar ararken; gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi.
Kimi vatandaşlık, oturum izni almak için kimi de düşük vergi ve döviz bazlı yüksek kira getirisinden faydalanmak için yurt dışında ev alıyor.
Son zamanlarda Türklerin ciddi anlamda yurt dışına yöneldiğini belirten İstanbul Emlak Kooperatifleri Başkanı Ulvi Özcan, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Amerika'nın yanında son zamanlarda İngiltere ve Dubai çok ön planda." diye konuştu.
Uzmanlara göre özellikle kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırının, yatırımcıların yurt dışına yönlenmesinde etkili oldu.
Amerika'dan bir ev alan bir vatandaş da yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"2023 yılında Şubat ayında ev almaya karar vermiştim. Kadıköy'de 1+1 ev fiyatları 200 bin dolar civarındaydı. Amerika'da 220 bin dolara iki katlı bir ev aldım.