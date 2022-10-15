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Kiralık konutta hayrete düşüren ilan! 1 yıllık peşin, aylık 130 bin lira kira… Yerlisi şehri terk ediyor: ‘Nereye varacak bu işin sonu?’

15.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir yılda yüzde 200 artışla kira fiyatları en fazla yükselen illerin başında olan Antalya’da, ilanları gören şoke oldu. Savaş sonrası Rus ve Ukraynalıların yaşamak için geldiği Antalya'da, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aştı. İlanlara ayrıca 1 yıllık ücretin de peşin talep edildiği notu düşüldü. Antalya’da yaşayanların yüksek kiralardan dolayı şehri terk etmek zorunda kaldığı iddia edilirken, sosyal medyada “Nereye varacak bu işin sonu” gibi yorumlar yapıldı.

Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından kaçan özellikle Ukraynalılar, daha güvenilir buldukları Türkiye'ye gelip, sıklıkla tatil yaptıkları Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti. Aileleriyle gelen Ukraynalıların bir kısmı, yakınlarının yanına yerleşti, geliri yüksek olanlar ise ya gayrimenkul satın aldı ya da kiraladı. Gayrimenkul hareketliliği başlayan kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı.

Kentte savaş öncesi 2 bin 500-3 bin lira olan ev kiraları, Ukraynalıların gelişiyle 1 yıllık kira bedeli peşin olmak üzere 20-40 bin liranın üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği illerin başında da Antalya geldi. Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların yaşamak için ilgi gösterdiği kentte, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aştı. Emlak ilanlarında denize sıfır ya da yakın mesafede konumlanan dairelerin lüks döşendiği göze çarptı. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki 4+1 lüks daire için aylık 130 bin lira kira, 260 bin lira depozito bedeli istenirken, Konyaaltı'nda 3+1 lüks daire için aylık 125 bin lira kira ve 125 bin lira depozito bedeli istendi. İlanlarda her 2 lüks daire için 1 yıllık kira ücretinin peşin talep edildiği notu yer aldı.

Antalya'da 1 yıllık peşin aylık 130 bin liraya kiralık daire

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte son dönemde artan gayrimenkul fiyatlarını değerlendirdi. Yaklaşık 1 yıldır ev ve arsa fiyatlarının yükseldiğini belirten Çağlar, "Dünyanın tüm ülkelerinden Antalya'mıza çok fazla göç geliyordu. Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu durum bir kat daha arttı. Fiyatların artmasının ana sebebi 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz yabancıların kayıt dışı emlakçılık yapmasıdır.

“FİYATLAR ASTRONOMİK DÜZEYDE SEYREDİYOR”

“FİYATLAR ASTRONOMİK DÜZEYDE SEYREDİYOR”
Hem milletimiz hem devletimiz zarar etmektedir. Burada vergi ödemeden, kendi dini, dili ve ırkından olan hemşerilerine ev fiyatlarını artırarak verdiler. Bunlar şu an mahkeme yolunda. Bunu gören Türk vatandaşları ise yan taraftaki dairelerin yüksek fiyatını görüp, fiyatlarını artırdı. Bu yüzden fiyatlar astronomik düzeyde seyrediyor" diye konuştu.
Son 1 yılda satış ve kiralamalarda fiyatların yüzde 200 arttığını aktaran Çağlar, "Denetleme yapmamız lazım. Biz emlakçıların emlak komisyonları yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcıdan veriliyor. Bunlar kendi dilinden insanlardan yüzde 10 komisyon almakta ve hiçbir fatura kesilmemektedir" dedi.

NORMAL DAİRELER 10 BİN İLE 20 BİN ARASINDA

NORMAL DAİRELER 10 BİN İLE 20 BİN ARASINDA
Konyaaltı ve Muratpaşa'daki normal eşyalı ev fiyatlarının 15-20 bin lira olduğunu belirten İsmail Çağlar, eşyasız evlerin ise 10 ile 15 bin arasında kiraya gerildiğini aktardı. Kepez ilçesine gidildikçe fiyatların 8-10 bin lira değiştiğini söyleyen Çağlar, "Yazılı ve sözlü olarak meclise bu sorunları götürdüm. Mahalle mahalle eksper yapılıp, bir bedel konulması gerekiyor. 10 bin liralık eve 15 bin lira denildiğinde cezai işlem yapılması lazım. Şu an serbest piyasa olduğu için bir şey yapılamıyor.
Evlerin içini lüks yaptıkça fiyatları artırdıklarını söylüyorlar. Bazı kesimler de içinin döşemesine ve lüksüne göre Türk vatandaşlarına evlerini kiraya vermek istemiyor. Evlerini daha yüksek fiyatlara vermek istiyorlar. Bazı sahile yakın kesimdeki evlerin fiyatları 100-125 bin lirayı aştı. Burada Türk vatandaşlarımızın oturma şansı sıfır. Tamamen yabancıya yönelik kiraya veriliyor" diye konuştu.
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Kira
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