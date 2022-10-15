Kiralık konutta hayrete düşüren ilan! 1 yıllık peşin, aylık 130 bin lira kira… Yerlisi şehri terk ediyor: ‘Nereye varacak bu işin sonu?’

Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından kaçan özellikle Ukraynalılar, daha güvenilir buldukları Türkiye'ye gelip, sıklıkla tatil yaptıkları Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti. Aileleriyle gelen Ukraynalıların bir kısmı, yakınlarının yanına yerleşti, geliri yüksek olanlar ise ya gayrimenkul satın aldı ya da kiraladı. Gayrimenkul hareketliliği başlayan kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı.

Kentte savaş öncesi 2 bin 500-3 bin lira olan ev kiraları, Ukraynalıların gelişiyle 1 yıllık kira bedeli peşin olmak üzere 20-40 bin liranın üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği illerin başında da Antalya geldi. Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların yaşamak için ilgi gösterdiği kentte, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aştı. Emlak ilanlarında denize sıfır ya da yakın mesafede konumlanan dairelerin lüks döşendiği göze çarptı. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki 4+1 lüks daire için aylık 130 bin lira kira, 260 bin lira depozito bedeli istenirken, Konyaaltı'nda 3+1 lüks daire için aylık 125 bin lira kira ve 125 bin lira depozito bedeli istendi. İlanlarda her 2 lüks daire için 1 yıllık kira ücretinin peşin talep edildiği notu yer aldı.