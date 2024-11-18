FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi! Ev sahiplerinin yeni yöntemi, kiracıları isyan ettirdi: "1 yıl otur çık"

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi! Ev sahiplerinin yeni yöntemi, kiracıları isyan ettirdi: "1 yıl otur çık"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 07:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konutta 'yıllık kontrat' dönemi başladı. Artan fiyatlar, kiracı ve ev sahiplerini son yıllarda sürekli karşı karşıya getirirken; zam pazarlığıyla, dava süreciyle uğraşmak istemeyen ev sahipleri işin kolayını buldu. Ev sahipleri artık evlerini bir yıllığına kiraya veriyorlar. Eski kiracılarıyla zam pazarlığı yapıp anlaşmak yerine evlerini bir yıl sonra yeni kiracılarına veriyorlar. Depozito, emlakçı, nakliye ücretleri adeta ateş pahasıyken bir yıl şartı ise kiracıları daha da zorluyor.

Kiracı-ev sahibi ilişkileri adeta kaosa dönüştü. Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan şikayet eden iki taraf da kira zamları konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Kiracılar, ev kiralarının artışından şikayetçiyken; bir dönem uygulanan yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için dert yanıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

TAHLİYE DAVALARININ SAYISI CİDDİ ORANDA ARTTI

TAHLİYE DAVALARININ SAYISI CİDDİ ORANDA ARTTI

Bu süreçte ev sahipleri ile kiracılar sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Öyle ki tahliye davaların sayısı ciddi oranda artmış durumda.

KİRACISINI 4 YILDA ANCA ÇIKARTABİLİYOR

KİRACISINI 4 YILDA ANCA ÇIKARTABİLİYOR

Show Haber'e konuşan İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ortalama 4 yıl gibi süre içerisinde kiracıları çıkartmanın mümkün olamadığını söyledi.

Bu durum da ev sahiplerinin de kendilerini garantiye almanın yol ve yöntemlerini aradığını belirtti.

'YILLIK KİRALAMA' MODELİ

'YILLIK KİRALAMA' MODELİ

O yöntemlerden biri de 'yıllık kiralama' modeli. Zam pazarlıkları, davalar, arabulucular... Bu süreçle uğraşmak istemeyen ev sahipleri artık bir-iki yıllık kiracı arayışına geçti. Senesi dolar dolmaz kiracısının evinden çıkmasını istiyor.

SENESİ DOLAN KİRACI EVDEN ÇIKIYOR

SENESİ DOLAN KİRACI EVDEN ÇIKIYOR

Kira sözleşmelerine de bu maddeyi ekleyen ev sahipleri, senesi dolan kiracının evinden çıkmasıyla; yeni kiracısına evini yüksek fiyattan kiralıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi konut
En Çok Okunan Haberler
Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

MasterChef'te elenen isim Ezgi oldu! Kaşık da almıştı ama... Seyirci üzüldü: Çok erken oldu

MasterChef'te elenen isim Ezgi oldu! Kaşık da almıştı ama... Seyirci üzüldü: Çok erken oldu

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Altın için puslu havalar... Uzman isim uyardı!

Altın için puslu havalar... Uzman isim uyardı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.