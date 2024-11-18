Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi! Ev sahiplerinin yeni yöntemi, kiracıları isyan ettirdi: "1 yıl otur çık"

Kiracı-ev sahibi ilişkileri adeta kaosa dönüştü. Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan şikayet eden iki taraf da kira zamları konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Kiracılar, ev kiralarının artışından şikayetçiyken; bir dönem uygulanan yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için dert yanıyor.