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Konut fiyatlarında sıralama değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir’i geride bıraktılar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 09:42
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Metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük olan iller sıralaması değişti. Anadolu'da artış oranları daha yüksek olurken büyükşehirlerde fiyat artışı yavaşladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Anadolu'daki konutlarda fiyat avantajı olması sebebiyle konut alacakların yönünü buraya çevirdiğini söyledi.

Türkiye genelinde konut fiyatlarının en yüksek olduğu il belli oldu.Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın ocak ayı araştırmasına göre özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlarda artış hızı büyük ölçüde yavaşladı. Anadolu şehirlerinde ise fiyat artışları büyükşehirlere göre daha fazla yaşandı. Endeksa verilerine göre konut fiyatları en yüksek Muğla’da bulunuyor. Muğla’da ortalama metrekare konut fiyatı 55 bin 335 TL seviyesinde.

Anlık Borsa

Yapılan araştırmaya göre İstanbul’da konut fiyatlarında Ocak 2024’te yıllık bazda artış yüzde 65 iken, Ocak 2023’te yıllık artış yüzde 142 seviyesindeydi. İzmir’de Ocak 2024’te yıllık artış hızı yüzde 67 iken, Ocak 2023’te yüzde 148 seviyesindeydi. Ankara’da Ocak 2024’te yıllık artış yüzde 87 iken, Ocak 2023 döneminde yıllık artış yüzde 146 seviyesindeydi.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YAVAŞLAMANIN SEBEBİ

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YAVAŞLAMANIN SEBEBİ

Verileri Milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:

“Bazı büyükşehirlerde gayrimenkul fiyatlarındaki artış hızında azalma var. Bunlardan etkilenen illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi iller geliyor diyebiliriz. Buralarda fiyat değişimleri diğer illere ve bölgelere göre daha fazla hareketlilik gösteriyor. İnşaat maliyetlerine gelen artışlar ve diğer faktörler büyükşehirlerde daha fazla hissediliyor. Anadolu şehirlerinde ise bu biraz daha zamana bağlı ilerliyor, bu nedenle değişim hareketlerini Anadolu şehirleri biraz daha geriden takip ediyor diyebiliriz."

"İLLERE GÖRE FARKLI NEDENLER"

"İLLERE GÖRE FARKLI NEDENLER"

"İllere göre bunun farklı nedenleri var. Mesela Antalya’da Rusların etkisinin azalması nedeniyle boşalan gayrimenkuller oldu. Bazı bölgeler oturuma kapatıldı, yabancılara satışa kapatıldı. İstanbul’da günlük kiralık dairelerin engellenmesi sonrasında çeşitli daire arzları piyasaya çıktı."

"Ayrıca mültecilere oturum izinlerinin verilmemesi gibi yabancılar tarafında yaşanan gelişmeler özellikle İstanbul’da fiyatların yavaşlamasında etkili oldu. Bunun yanında ekonomik faktörler de var. İkinci eve yönelik kredi kullanımının kısıtlanması, kredi faizlerinin yüksek olması, inşaat maliyetlerinin artışının devam ediyor olması gibi faktörler bu süreci etkiliyor. 6 Şubat depremi sonrasında gayrimenkulde eski yapılardaki fiyat ortalamalarında değişimler oldu. Nispeten yeni inşaatlarda konut üretimi maliyetleri artıyor olsa da eski yapılarda deprem nedeniyle fiyat artışları yavaşlıyor."

‘BÜYÜKŞEHİRLERDE EV ALAMAYANLAR ALTERNATİFLERE YÖNELDİ’

‘BÜYÜKŞEHİRLERDE EV ALAMAYANLAR ALTERNATİFLERE YÖNELDİ’

Büyükşehirlerde son dönemde gerek kiralar gerekse de satış fiyatları oldukça artmıştı. Vatandaşlar kendileri büyükşehirlerden ev alamayınca memleketlerine, Anadolu’da yer alabilecekleri farklı yerlere yöneliyorlar. Burada depremin de etkisi oldu. Deprem nedeniyle yatırımcıların İstanbul gibi iller dışında Anadolu’nun farklı illerini tercih ettiklerini söylemek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir konut
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