Konut fiyatlarında sıralama değişti! İstanbul, Ankara ve İzmir’i geride bıraktılar

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YAVAŞLAMANIN SEBEBİ

Verileri Milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:

“Bazı büyükşehirlerde gayrimenkul fiyatlarındaki artış hızında azalma var. Bunlardan etkilenen illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi iller geliyor diyebiliriz. Buralarda fiyat değişimleri diğer illere ve bölgelere göre daha fazla hareketlilik gösteriyor. İnşaat maliyetlerine gelen artışlar ve diğer faktörler büyükşehirlerde daha fazla hissediliyor. Anadolu şehirlerinde ise bu biraz daha zamana bağlı ilerliyor, bu nedenle değişim hareketlerini Anadolu şehirleri biraz daha geriden takip ediyor diyebiliriz."

