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  4. Konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankaların faiz oranları belli oldu, işte en düşük ve en yüksek faiz oranları....

Konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankaların faiz oranları belli oldu, işte en düşük ve en yüksek faiz oranları....

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.04.2025 15:54
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Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Bankadan bankaya değişkenlik gösteren faiz oranlarında vatandaşlar en yüksek ve en düşük faiz oranlarını inceliyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? 1 milyon ve 3 milyon liranın geri ödemeleri ne kadar? İşte banka banka konut kredilerinde faiz oranları...

Ev sahibi olmak isteyenler vatandaşlar bankaların konut kredilerini incelemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini 350 baz puan yükselterek yüzde 46 olarak güncellenmesinin ardından konut kredilerinde de faiz oranları güncellenmeye başladı.

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Konu almak için bankaların kredi faiz oranlarını inceleyen vatandaşlar ise hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. İşte bazı bankaların konut kredilerinde verdiği faiz oranları...

AKBANK

AKBANK

1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,15% Faiz - 32 bin 280,98 TL - 3 milyon 901 bin 477 TL

3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,15% Faiz - 96 bin 842,93 TL - 11 milyon 658 bin 911 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,09% Faiz - 31 bin 722,98 TL - 3 milyon 838 bin 207 TL

3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,12% Faiz - 96 bin 5,17 TL - 11 milyon 562 bin 70 TL 

HALK BANK

HALK BANK

1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 2,59% Faiz - 27 bin 162,91 TL - 3 milyon 286 bin 124 TL toplam ödeme

ING BANK

ING BANK

1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,39% Faiz - 34 bin 532 TL - 4 milyon 165 bin 638 TL 

3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,39% Faiz - 103 bin 596,36 TL - 12 milyon 463 bin 347 TL

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi kredi kredi faiz oranı En düşük konut kredisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 ev kendine 3 ev bankaya almak isteyen kredileri kovalasın.
AYLIK 90/95 ORTALAMA ÖDEME AĞAM BİZİMLE DALGA GEÇİYOR
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