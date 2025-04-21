Konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankaların faiz oranları belli oldu, işte en düşük ve en yüksek faiz oranları....

Ev sahibi olmak isteyenler vatandaşlar bankaların konut kredilerini incelemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini 350 baz puan yükselterek yüzde 46 olarak güncellenmesinin ardından konut kredilerinde de faiz oranları güncellenmeye başladı.
Konu almak için bankaların kredi faiz oranlarını inceleyen vatandaşlar ise hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. İşte bazı bankaların konut kredilerinde verdiği faiz oranları...
1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,15% Faiz - 32 bin 280,98 TL - 3 milyon 901 bin 477 TL
3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,15% Faiz - 96 bin 842,93 TL - 11 milyon 658 bin 911 TL
1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,09% Faiz - 31 bin 722,98 TL - 3 milyon 838 bin 207 TL
3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,12% Faiz - 96 bin 5,17 TL - 11 milyon 562 bin 70 TL
1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 2,59% Faiz - 27 bin 162,91 TL - 3 milyon 286 bin 124 TL toplam ödeme
1.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,39% Faiz - 34 bin 532 TL - 4 milyon 165 bin 638 TL
3.000.000 TL - 120 Ay Vade - 3,39% Faiz - 103 bin 596,36 TL - 12 milyon 463 bin 347 TL
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