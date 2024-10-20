Konut kredisi faiz oranı güncellendi: 2 milyon TL'nin 10 yıllık geri ödemesi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini 17 Ekim tarihinde açıklamıştı. Merkez'in kararı beklentilere paralel olarak sabit kalmıştı. Faiz kararı sonrası bankaların konut kredileri faiz oranları da güncellendi. İşte banka bank konut kredisi faiz oranları...
2 milyon TL-10 yıl vade
Faiz Oranı %3,19
Aylık Taksit 65.308,18 TL
Toplam Ödeme 7.857.101 TL
2 milyon TL-10 yıl vade
Faiz Oranı %3,06
Aylık Taksit 62.889,51 TL
Toplam Ödeme 7.571.535 TL
2 milyon TL-10 yıl vade
Faiz Oranı %3,09
Aylık Taksit 63.445,96 TL
Toplam Ödeme 7.630.889 TL
2 milyon TL-10 yıl vade
Faiz Oranı %2,89
Aylık Taksit 59.757,08 TL
Toplam Ödeme 7.195.469 TL
2 milyon TL-10 yıl vade
Faiz Oranı %3,30
Aylık Taksit 67.369,06 TL
Toplam Ödeme 8.105.287 TL