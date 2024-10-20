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Konut kredisi faiz oranı güncellendi: 2 milyon TL'nin 10 yıllık geri ödemesi belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 10:56
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini 17 Ekim tarihinde açıklamıştı. Merkez'in kararı beklentilere paralel olarak sabit kalmıştı. Politika faizinin açıklanması sonrası konut kredisi faiz oranları da güncellendi. Peki hangi banka ne kadar oran veriyor? 2 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi ne kadar? İşte cevabı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini 17 Ekim tarihinde açıklamıştı. Merkez'in kararı beklentilere paralel olarak sabit kalmıştı. Faiz kararı sonrası bankaların konut kredileri faiz oranları da güncellendi. İşte banka bank konut kredisi faiz oranları...

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KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE 2 MİLYON TL'NİN 10 YILLIK GERİ ÖDEMESİ

ING (Konut Kredisi)

ING (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,19

Aylık Taksit 65.308,18 TL

Toplam Ödeme 7.857.101 TL

GARANTİ BBVA (Konut Kredisi)

GARANTİ BBVA (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,06

Aylık Taksit 62.889,51 TL

Toplam Ödeme 7.571.535 TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,09

Aylık Taksit 63.445,96 TL

Toplam Ödeme 7.630.889 TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 59.757,08 TL

Toplam Ödeme 7.195.469 TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

2 milyon TL-10 yıl vade

Faiz Oranı %3,30

Aylık Taksit 67.369,06 TL

Toplam Ödeme 8.105.287 TL

Anahtar Kelimeler:
faiz konut
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