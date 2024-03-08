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Konut kredisinde dikkat çeken 'enerji' detayı, indirim sağlanacak! 180 ay vade, yüzde 0.69 faiz! Aylık taksit tutarı...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 09:07
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Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği açıklandı. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas alınarak aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL'ye varan kredi desteği verilecek. Başvuru şartları neler, aylık taksit tutarı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından atılan kentsel dönüşüm adımlarına bir yenisi daha eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüme girecek konutlar için yeni kredi desteği paketini açıkladı. Kredi desteğinde de detaylar netleşmeye başladı. Söz konusu kredi paketini değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek.

Anlık Borsa

Özhaseki, "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlatıyoruz. Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir. Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız. 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz. Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız.Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız." dedi.

"BAŞKA İLLER İÇİNDE GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR"

"BAŞKA İLLER İÇİNDE GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR"

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor. Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek."

"Burada iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri için uygun bir maliyet finansmanı imkanı sunulması planlanıyor. Bu noktada İzmir’in seçilmesinin de nedeni özellikle İzmir’in deprem riski taşıyan önemli noktalardan biri olması diyebiliriz. Dünya Bankası’ndan alınan 330 milyon euro tutarındaki proje çerçevesinde kaynak aktarılmış olacak."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"Henüz başvuru şartları çok net olmasa da kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanacağı belirtildi."

ENERJİ SINIFI SEVİYESİNE GÖRE FARKLI İNDİRİMLER

ENERJİ SINIFI SEVİYESİNE GÖRE FARKLI İNDİRİMLER

"Binanın enerji kimlik seviyesine göre de farklı indirimler söz konusu olabilecek. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak."

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Konut kredisi Mehmet Özhaseki faiz Kentsel dönüşüm başvuru şartlar taksit
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