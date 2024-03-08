Konut kredisinde dikkat çeken 'enerji' detayı, indirim sağlanacak! 180 ay vade, yüzde 0.69 faiz! Aylık taksit tutarı...

"BAŞKA İLLER İÇİNDE GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR"

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Kentsel dönüşüm kapsamında bazı iller için yeni bir proje daha açıklandı. İklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi için pilot il İzmir olarak belirlendi. Bu kapsamın Manisa, Tekirdağ, İstanbul ve Kahramanmaraş için de genişletilmesi planlanıyor. Aslında kentsel dönüşüm için İzmir pilot olmak üzere 180 ay vadede 0.69 faizle bir kredi desteği verileceği açıklanmış oldu. Bu kredilerde üst limit 2.5 milyon TL’ye kadar olacak ve binanın enerji kimlik seviyesine göre bazı faiz indiriminden faydalanılabilecek."