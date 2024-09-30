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  4. Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL! Metrekaresi 9 dolar... Bir bir geliyorlar 'Heyecan uyandırıyor, kentte böyle bir yer yok'

Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL! Metrekaresi 9 dolar... Bir bir geliyorlar 'Heyecan uyandırıyor, kentte böyle bir yer yok'

30.09.2024 11:31
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Konya'da, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor. Beyşehir Gölü'nde tarım arazilerinin yer aldığı 550 bin metrekarelik Çeçen Adası, sahibi tarafından metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı. Adanın bağlı olduğu Gölkaşı Mahallesi'nin muhtarı Ali Navruz "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor" dedi.

Konya'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor. Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor. Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KONYA'DA SATILIĞA ÇIKARILAN ADA YENİ SAHİBİNİ ARIYOR

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

METREKARESİ 9 DOLAR

METREKARESİ 9 DOLAR

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

"ÇOK TALEP VAR"

"ÇOK TALEP VAR"

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, AA muhabirine, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.

Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz şu ifadeleri kullandı:

"Çeçen Adası satılığa çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Konya ada satış
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