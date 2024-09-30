Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL! Metrekaresi 9 dolar... Bir bir geliyorlar 'Heyecan uyandırıyor, kentte böyle bir yer yok'

Konya'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor. Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor. Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.
Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.
Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.
Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, AA muhabirine, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.
Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz şu ifadeleri kullandı:
"Çeçen Adası satılığa çıkarıldı.