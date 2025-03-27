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Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Geçen haftaki faiz oranlarından geriye yeller esiyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.03.2025 09:14
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Konut kredilerindeki faiz oranları son 1 haftada yön değiştirerek yükselmeye başladı. Kredi faizlerindeki oranların düşmesi bekleniyorken bu yükselişin nedenini merak eden vatandaşlar ise şu anki güncel konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredilerine yönelirken işler ters gitmeye başladı ve konut kredilerinde faiz oranları yükselişe geçti. Bir kamu bankasında geçtiğimiz hafta faiz oranı yüzde 2,59 seviyesindeyken bu hafta içerisinde faiz ornaı yüzde 3,09 olarak güncellendi.

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KONUT KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSELİYOR

KONUT KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSELİYOR

Özel bankalarda da durum çok farklı değil. Buna göre, özel bankalarda konut kredileri yüzde 2,68 oranındayken 1 hafta içerisinde yüzde 2,85 seviyesine yükseldi. Bir diğer kamu bankasında ise faiz oranı yüzde 2.68 seviyesinden yüzde 2.99’a revize edildi.

MERKEZ BANKASI'NI İŞARET ETTİ

MERKEZ BANKASI'NI İŞARET ETTİ

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde konut kredilerinde dalgalanmanın görüldüğünü ifade ederek, bunun nedeni olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararları işaret ederek, "Borç verme faizinde yapılan yükselişin de bu konuda etkili olduğunu söyleyebiliriz" sözlerini kullandı.

Ramazan bayramı nedeni ile bankaların kredi başvurularını incelemeye alarak beklettiklerini ifade ederek, "Şu anda özel bankalarda en uygun faiz oranının yüzde 2.85 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın 17 Nisan'daki toplantısında faiz indirimini bir miktar daha artırabileceğini kaydeden Özelmacıklı, "Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle faizdeki indirimin bir süre daha bekletilmesi söz konusu olabilir. Bu da konut kredilerindeki düşüşü erteleyebilir gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Katılım bankalarında da aynı durumun yaşandığını ifade eden Özelmacıklı, "Geçen hafta 2.60 gibi oranlarda olan katılım bankalarında faizler yüzde 2.85’e çıktı diyebiliriz" diyerek 1 milyon liranın geri ödemesi ile ilgili şu örneği verdi:

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