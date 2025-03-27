Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Geçen haftaki faiz oranlarından geriye yeller esiyor...

KONUT KREDİLERİNDE FAİZLER YÜKSELİYOR

Özel bankalarda da durum çok farklı değil. Buna göre, özel bankalarda konut kredileri yüzde 2,68 oranındayken 1 hafta içerisinde yüzde 2,85 seviyesine yükseldi. Bir diğer kamu bankasında ise faiz oranı yüzde 2.68 seviyesinden yüzde 2.99’a revize edildi.