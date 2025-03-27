Kredi çekmek isteyenlere kötü haber! Geçen haftaki faiz oranlarından geriye yeller esiyor...

Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredilerine yönelirken işler ters gitmeye başladı ve konut kredilerinde faiz oranları yükselişe geçti. Bir kamu bankasında geçtiğimiz hafta faiz oranı yüzde 2,59 seviyesindeyken bu hafta içerisinde faiz ornaı yüzde 3,09 olarak güncellendi.
Özel bankalarda da durum çok farklı değil. Buna göre, özel bankalarda konut kredileri yüzde 2,68 oranındayken 1 hafta içerisinde yüzde 2,85 seviyesine yükseldi. Bir diğer kamu bankasında ise faiz oranı yüzde 2.68 seviyesinden yüzde 2.99’a revize edildi.
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde konut kredilerinde dalgalanmanın görüldüğünü ifade ederek, bunun nedeni olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararları işaret ederek, "Borç verme faizinde yapılan yükselişin de bu konuda etkili olduğunu söyleyebiliriz" sözlerini kullandı.
Ramazan bayramı nedeni ile bankaların kredi başvurularını incelemeye alarak beklettiklerini ifade ederek, "Şu anda özel bankalarda en uygun faiz oranının yüzde 2.85 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Merkez Bankası'nın 17 Nisan'daki toplantısında faiz indirimini bir miktar daha artırabileceğini kaydeden Özelmacıklı, "Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle faizdeki indirimin bir süre daha bekletilmesi söz konusu olabilir. Bu da konut kredilerindeki düşüşü erteleyebilir gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.
Katılım bankalarında da aynı durumun yaşandığını ifade eden Özelmacıklı, "Geçen hafta 2.60 gibi oranlarda olan katılım bankalarında faizler yüzde 2.85’e çıktı diyebiliriz" diyerek 1 milyon liranın geri ödemesi ile ilgili şu örneği verdi:
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