Milyon liralar akıtılıyor...İstanbul'da ev almak resmen hayal oldu! Ortalama fiyatlar dudak uçuklattı

Endeksa'nın verilere göre, eylül ayında metrekare konut fiyatları 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.





İstanbul'un göz bebeği Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde ise İstanbul ortalamasının iki katını aştı.

