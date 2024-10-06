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  4. Milyon liralar akıtılıyor...İstanbul'da ev almak resmen hayal oldu! Ortalama fiyatlar dudak uçuklattı

Milyon liralar akıtılıyor...İstanbul'da ev almak resmen hayal oldu! Ortalama fiyatlar dudak uçuklattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 11:02
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Enflasyonun artması ile beraber Türkiye'de konut fiyatları da ibresini yukarı yönlü çevirmişti. Bir evin milyon liralar olduğu bu zamanda vatandaş artık ev hayalini bile kurmayı bırakmışken fiyatları merak etmeye de devam ediyor.

Yüksek enflasyon ile uzun zamandır mücadele eden Türkiye sıkı para politikası kapsamında Merkez'in uyguladığı yüksek faiz ile harcamalarını en aza indirmeye çalışıyor. Son günlerde Ziraat Bankası'nın ve Akbank'ın konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi ile beraber sektörde bir hareketlilik yaşanması ise söz konusu.

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İSTNABUL'DA EV ALMAK RESMEN HAYAL OLDU! FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Milyon liralar verilen evlerin fiyatları ise ilçe ilçe değişiyor. Lokasyonun çok büyük bir önem teşkil ettiği için ilçeler arasında fiyat uçurumu da oluşabiliyor. İstanbul'da fiyat aralığının çok geniş olması ise gözlerden kaçmadı.

Endeksa'nın verilere göre, eylül ayında metrekare konut fiyatları 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.


İstanbul'un göz bebeği Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde ise İstanbul ortalamasının iki katını aştı.

İŞTE İLÇE İLÇE KONUT FİYATLARI!

İŞTE İLÇE İLÇE KONUT FİYATLARI!

Silivri: 2 milyon 987 bin TL

Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL

Avcılar: 3 milyon 130 bin TL

Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL

Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL

Pendik: 3 milyon 661 bin TL

Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL

Çatalca: 3 milyon 757 bin TL

Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL

Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL

Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL

Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL

Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL

Maltepe:5 milyon 87 bin TL

Şişli: 5 milyon 657 bin TL

Anahtar Kelimeler:
İstanbul konut
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