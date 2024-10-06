Milyon liralar akıtılıyor...İstanbul'da ev almak resmen hayal oldu! Ortalama fiyatlar dudak uçuklattı

Yüksek enflasyon ile uzun zamandır mücadele eden Türkiye sıkı para politikası kapsamında Merkez'in uyguladığı yüksek faiz ile harcamalarını en aza indirmeye çalışıyor. Son günlerde Ziraat Bankası'nın ve Akbank'ın konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi ile beraber sektörde bir hareketlilik yaşanması ise söz konusu.
Milyon liralar verilen evlerin fiyatları ise ilçe ilçe değişiyor. Lokasyonun çok büyük bir önem teşkil ettiği için ilçeler arasında fiyat uçurumu da oluşabiliyor. İstanbul'da fiyat aralığının çok geniş olması ise gözlerden kaçmadı.
Endeksa'nın verilere göre, eylül ayında metrekare konut fiyatları 1 yılda yüzde 28 artarak 41 bin 267 TL'ye yükseldiği İstanbul'da 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 127 bin TL olarak hesaplandı.
İstanbul'un göz bebeği Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde ise İstanbul ortalamasının iki katını aştı.
Silivri: 2 milyon 987 bin TL
Sultanbeyli: 3 milyon 66 bin TL
Avcılar: 3 milyon 130 bin TL
Bahçelievler: 3 milyon 155 bin TL
Sancaktepe: 3 milyon 188 bin TL
Pendik: 3 milyon 661 bin TL
Bayrampaşa: 3 milyon 702 bin TL
Çatalca: 3 milyon 757 bin TL
Büyükçekmece: 3 milyon 761 bin TL
Çekmeköy: 3 milyon 894 bin TL
Zeytinburnu: 4 milyon 573 bin TL
Eyüpsultan: 4 milyon 697 bin TL
Ataşehir: 4 milyon 999 bin TL
Maltepe:5 milyon 87 bin TL
Şişli: 5 milyon 657 bin TL