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  4. SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)

SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)

13.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut projesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden ucuz konutların yapılacağı şehir ve ilçeleri paylaştı. İstanbul'un hangi ilçelerinde ucuz konut yapılacağı merak konusuydu. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy gibi ilçelere ucuz konut yapılacak. Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya işte tüm şehirlerdeki ucuz konut listesi...

Son dakika bilgisine göre TOKİ ucuz konut projesinde ilk etap çalışmalarında İstanbul şehrinin Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerine evler yapılacak. TOKİ ucuz konut başvuruları için beklenen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28.340; Çatalca'da 540, Silivri'de 200, Tuzla'da ise 20.920 konut yapılacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ EV YAPILACAK?

Öte yandan gelen son dakika haberine göre TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.

TOKİ'NİN UCUZA KONUT YAPACAĞI İLÇELERİN LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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