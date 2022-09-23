Son dakika: Milyonlar bekliyordu! TOKİ'nin yapacağı örnek daireler ortaya çıktı, İşte görüntüler...

Son dakika: Başvuruların 4 milyona yaklaştığı Sosyal Konu Projesiyle ilgili yeni detay geldi. Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların geçtiğimiz haftalarda başladığı sosyal konut projesini araştırıyor. TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin iç görünümü belli oldu. Daha önce konutların metrekaresi açıklanmıştı. Şimdi de 2+1 ve 3+1 Toki örnek daire kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2022 yeni TOKİ konutlarının iç görünümü...

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, İstanbul Esenler'de bulunan bir TOKİ örnek evinin detaylarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı:

İşte İstanbul’da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip.

Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış.

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.

Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik. Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor.

Bu proje İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler’de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut.”