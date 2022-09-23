FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Son dakika: Milyonlar bekliyordu! TOKİ'nin yapacağı örnek daireler ortaya çıktı, İşte görüntüler...

Son dakika: Milyonlar bekliyordu! TOKİ'nin yapacağı örnek daireler ortaya çıktı, İşte görüntüler...

23.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili haberleri takip ederken projeyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Sosyal konut projesinde daire planları belli oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeyle ilgili örnek bir dairenin detayları görüntüledi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Başvuruların 4 milyona yaklaştığı Sosyal Konu Projesiyle ilgili yeni detay geldi. Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruların geçtiğimiz haftalarda başladığı sosyal konut projesini araştırıyor. TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin iç görünümü belli oldu. Daha önce konutların metrekaresi açıklanmıştı. Şimdi de 2+1 ve 3+1 Toki örnek daire kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2022 yeni TOKİ konutlarının iç görünümü...

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, İstanbul Esenler'de bulunan bir TOKİ örnek evinin detaylarını anlattı. Şu ifadeleri kullandı:

İşte İstanbul’da yapılacak 50 bin konutta bu proje baz alınacak. Her biri yüksek güvenlikli yapılmış durumda. Kapıların içleri harçla doldurulmuş çelik kapılar, mutfak 14 metrekare, yine doğramalarda tezgahlarda ve dolaplarda laminant parke kullanılmış.

Mutfaklarda çekmeceler, davlumbaz, fırın ve ocağın olacağı yerde kişilerin kendine özel tasarım yapmaları için imkan sunulmuş. 3+1 daire 125 metrekarelik alana sahip.

Salon toplamda 28 metrekarelik bir alan oldukça aydınlık bir alan. Balkon oldukça geniş 6 metrekare. Burada dikkat çekilmesi gereken özelliklerden birisi korkulukların çocuğu olan aileler için düşünülmüş olmasıdır. Yüksek yapılmış, çocuğu olan ailelerin düşme riskine karşı yapılmış.

konut4

Her bir oda birbirine orantılı bir şekilde paylaştırılmış yapılacak sosyal konut projesinde bu evler baz alınacak.

Odada 12 metrekarelik alan bulunuyor. Prizleri, internet bağlantı alanları var kullanım alanı oldukça geniş. Alaturka iki ayrı tuvalet bulunuyor. Misafirlerin kullanması için alaturka tuvalet düşünülmüş.

Diğer banyoda duşakabin, dolaplar, her şey düşünülmüş, çamaşır makinasının kullanılacağı alan ve kişilerin eşyalarını koymaları için burada bir dolap bulunuyor. Asma tavan kullanılması dikkat çeken bir özellik. Ayrı bir ebeveyn banyosu da bulunuyor. Her bir projede 15-20 blok alan bulunuyor.

konut5

Bu proje İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun baz alınacağı projedir. Esenler’de yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Spor alanları, yeşil alanları, otoparkı ve çocuk alanları ile birlikte sitenin içerisinde insanların ihtiyacını karşılayacak özellikler mevcut.”

İl il TOKİ sosyal konut projesi listesi (Güncellenmiş)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Tüketici ve konut kredisi kullanacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'ta başlıyor

Tüketici ve konut kredisi kullanacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'ta başlıyor

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geldi

Ticari kredi komisyonlarına sınırlama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.