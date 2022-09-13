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  4. SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)

13.09.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut projesinden ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği haber geldi! TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden ucuz konutların yapılacağı şehir ve ilçeleri paylaştı. İstanbul'un hangi ilçelerinde ucuz konut yapılacağı merak konusuydu. Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy gibi ilçelere ucuz konut yapılacak. Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya işte tüm şehirlerdeki ucuz konut listesi...

Son dakika bilgisine göre TOKİ ucuz konut projesinde ilk etap çalışmalarında İstanbul şehrinin Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerine evler yapılacak. TOKİ ucuz konut başvuruları için beklenen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamayla 608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabileceğini duyurdu. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ EV YAPACAK?

Öte yandan gelen son dakika haberine göre TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.

TOKİ'NİN UCUZA KONUT YAPACAĞI İLÇELERİN LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 76 yorum
sen Allah'ın Bir lütfusun reis Allah seni bin yıl daha bu milletin başından indirmesin inşallah amin
evleri reisin yapmıyor veya bedava dagitmiyor
sivri zeka daha 3 seneye kadar 100 bin TL ile 200 bin TL arasıydi
cahiller cahil olduklarının farkında değiller..
Ev alacak asgari ücretli ve emekli ot mu yiyecek? Milletin parasını millete sadaka gibi veriyorlar.
Senin kafa başka yerde olabilir.Bedava dağıtılacak değil faizli kredili olacak.
ciddi misin harbiden ironidir umarım ülkede ekonomi çökmüş enflasyon desen yüzde 200 leri geçmiş tl nin değeri yok olmuş hala bu mesajı mı yazıyosun ironidir umarım öyle umut ediyorum
baktılar millet yastığın altındaki paraları çıkartmıyor ucuz konut dümenini buldular bu iş para olmayan piyasaya para pompalamaktır milletin üç beş kuruş birikimini cebinden almaktır TOKİ.nin bu zamana kadar yapıpta içi boş olan evleri var onlara neden indirim yapmıyorlar
Kardeş evin varmı nerede oturuyorsun ucuz konut dümeni diyorsun kiralar ne kadar ben herkesin bir ev sahibi olmasını isteyenlerden kiracı olmak çok zor ne diyeyimki
Esenler de askeriyeden alınan araziden başka yer yok. Yeşil rüyası başlamadan bitti.

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