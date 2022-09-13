SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)

Son dakika bilgisine göre TOKİ ucuz konut projesinde ilk etap çalışmalarında İstanbul şehrinin Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerine evler yapılacak. TOKİ ucuz konut başvuruları için beklenen açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamayla 608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabileceğini duyurdu. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ EV YAPACAK?

Öte yandan gelen son dakika haberine göre TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.