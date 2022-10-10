Son Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam liste

Son dakika haberi: Ucuz sosyal konut projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı günden beri tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Son olarak 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlamıştı. Milyonlarca kişinin merak ettiği bir diğer nokta ise 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı. Herkesin araştırdığı konu da netlik kazandı. İşte TOKİ arsa ve iş yerlerinin yapılacağı illerin ve yerlerin listesi...

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İstanbul'daki arsalar merkezde yer alırken, Ankara'daki arsa projeleri için belirtilen yerler merkezin yanı sıra Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunuyor. İzmir'deki yerler ise Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olarak listeleniyor.