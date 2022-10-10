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  4. Son Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam liste

Son Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam liste

10.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'de arsa ve iş yeri satın almak isteyen vatandaşlar TOKİ kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesiyle ilgili detaylara kilitlendi. Projeye başvurular bugün başlarken yeni ayrıntılar da belli oldu. Peki, arsa ve iş yerleri hangi illerde yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir'deki arsa projeleri nerelerde? İşte o liste ve tüm merak edilenler...

Son dakika haberi: Ucuz sosyal konut projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı günden beri tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Son olarak 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlamıştı. Milyonlarca kişinin merak ettiği bir diğer nokta ise 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı. Herkesin araştırdığı konu da netlik kazandı. İşte TOKİ arsa ve iş yerlerinin yapılacağı illerin ve yerlerin listesi...

TOKİ ARSA VE İŞ YERLERİ TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'daki arsalar merkezde yer alırken, Ankara'daki arsa projeleri için belirtilen yerler merkezin yanı sıra Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunuyor. İzmir'deki yerler ise Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleri olarak listeleniyor.

TOKİ ARSA VE İŞ YERLERİ TAM LİSTE! İŞTE O İLLER: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
memlekette satılmadık kamu arazisi kalmadı ne varsa satıyorlar ya
Toki ile işi olmayanlar... Hadi doluşun yoruma.... Bir kişi başvuru yapar, on kişi eleştiri...
İstanbul çok açıklayıcı olmuş Merkez Sur içinde mi yapacaklar Önce 3 sene önce kurası çekilen Arnavutköy 3000 konutları nerede ne zaman yapacaklarını açıklasınlar da yalan yalan

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