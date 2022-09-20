SON DAKİKA | TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak? Hesap ortaya çıktı, 20 yıl sonra...

Son dakika: TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde akıllardaki bazı soru işaretleri devam ediyor. Özellikle taksit sayısının her yıl yükselebilecek olması endişe yaratıyor. Vatandaşlar bu artışın ne kadar olacağını ise merak ediyor. Aylık taksitlerin çok yükselmesinden endişe edenler TOKİ'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre TOKİ'deki taksit artışları memur maaş zamlarının altında kalmış. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

UCUZ EV İÇİN TOKİ'YE BAŞVURU 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Bir hafta olmadan kampanyaya yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı.

"TOKİ TAKSİTLERİ AŞIRI ARTACAK" İDDİASI Taksit tutarlarının enflasyona bağlı olarak çok yükseleceği endişe yaratırken, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkat çekti.



Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.



2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.

TOKİ KONUTLARINA TAKSİT KAPANIŞI İÇİN HER YIL YÜZDE 20 İNDİRİM TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor.



Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.