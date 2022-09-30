Son dakika: TOKİ evleri nasıl olacak? Yapımı 17 ilde eş zamanlı başlıyor! Fotoğraflar ortaya çıktı, mimarideki detay dikkat çekti

Son dakika haberi: TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak için hayata geçirilen projede şimdi sıra inşaat sürecine geldi. "TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek?" sorularının yanıtı belli olurken; ilk etapta 250 bin, toplamda 500 bin konutun hayata geçeceği projede ilk yapılacak sitelerin mimari detayları belli oldu. Konutların ortak noktası yatay mimari olacak. Binalar 4-5 katlı olurken, çevresinde parklar, spor alanları da yer alacak. İşte tüm detaylar...

TOKİ EVLERİNİN PROJE GÖRÜNTÜLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak

2+1'LER 608 BİNDEN BAŞLIYOR Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.



Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; aynı imkân arsa ve işyeri için de geçerli. 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor.



Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112.500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. İşyerlerinin fiyatı ise 351 bin liradan taksitleri ise 2.633 liradan başlayacak.