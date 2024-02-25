Tapuda vatandaşı ürküten fark! Bazı alıcılar ev almaktan vazgeçiyor

Antalya'da kent imar planlarının hazırlandığı yıllarda yapılan hata nedeniyle emlakçılar ve ev almak isteyenler, tapuda karşı karşıya geliyor. Alıcı gezip gördüğü ve anlaştığı 1'inci kattaki dairenin tapuda zemin, zemin katın ise bodrum olarak geçtiğini görünce ev almaktan vazgeçiyor. Emlakçılar ise 'Vatandaşı dolandırıyormuşuz gibi oluyor' dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hülya Tükenmez, sistemin acil olarak değişmesi gerektiğini söyledi.
Antalya'da gayrimenkul satışı önceki yıllara göre artarak devam ediyor. Özellikle kentteki ev ve iş yerlerine ilgi gösteren yabancılar, kent merkezindeki ilçelerden ev ve iş yerleri satın alıyor. Yabancıların yanı sıra yatırım yapmak isteyen, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar, Antalya'daki 20-30 yıllık konutları tercih ediyor.
Ancak uzun yıllardır Antalya'da uygulanan 'kat farkı' sorunu nedeniyle alıcılar tapu işleminde satın almaktan vazgeçiyor. Alıcılar emlakçılarla fiyat ve diğer şartlarda anlaştıkları daireyi görüp ödemeyi yapmak için tapu müdürlüğüne gidiyor ancak burada gördükleri ve inceledikleri dairenin katının tapuda farklı yazdığını görüyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hülya Tükenmez, sorunun geçmişe dayandığını söyleyerek, "Çok uzun yıllar önce yanlış bir uygulama yapılmış. O nedenle zemin katlar bodrum, 1'inci katlar ise zemin olarak görülüyor. İnsanlar 2'nci kat alıyor ancak tapuda 1'inci kat olarak görülüyor. Bu durumu alıcılarımıza anlatmakta çok zorlanıyoruz" dedi.
Sistemin acil değişmesi gerektiğini, ancak zor bir durum olduğunu da anlatan Tükenmez, tapu müdürlüğü, belediye ve maliklerin bir araya gelip bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyledi. Kat farkı sorunu nedeniyle müşterileriyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Tükenmez, “İnsanlar tapuda şok oluyor. Antalya'daki bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ama insanları dolandırıyormuşuz gibi bir his yaşanıyor o an. En azından yeni binalara bu konuda bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu.
Tükenmez, Antalya'nın, emlak sektöründe ilklerin yaşandığı bir il olduğunu belirterek, "Normalde olmaması gereken bir şey daha yaşanıyor Antalya'da alıcı ve satıcı tapu giderlerini, Antalya'da alıcı karşılıyor. Normalde yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı karşılar masrafları ama Antalya'da tam tersi. Hepsini alıcı karşılıyor" dedi.