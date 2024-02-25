Tapuda vatandaşı ürküten fark! Bazı alıcılar ev almaktan vazgeçiyor

"SİSTEM ACİL DEĞİŞTİRİLMELİ"

Sistemin acil değişmesi gerektiğini, ancak zor bir durum olduğunu da anlatan Tükenmez, tapu müdürlüğü, belediye ve maliklerin bir araya gelip bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyledi. Kat farkı sorunu nedeniyle müşterileriyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Tükenmez, “İnsanlar tapuda şok oluyor. Antalya'daki bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ama insanları dolandırıyormuşuz gibi bir his yaşanıyor o an. En azından yeni binalara bu konuda bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu.