Türkiye'nin aidat şampiyonları belli oldu, rekor sahibi il şaşırttı, Beşiktaş'ta ortalama 5 bin TL'yi aştı!

2023’ÜN AİDAT ŞAMPİYONLARI

22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 2 bin 607 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 2 bin 483 TL ile İstanbul, bin 743 TL ile Ankara, bin 512 TL ile İzmir ve bin 456 TL ile Gaziantep izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 TL ile Kırklareli oldu. Onu; 309 TL ile Düzce, 316 TL ile Aksaray, 354 TL ile Uşak ve 375 TL ile Kayseri takip etti.