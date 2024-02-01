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Türkiye'nin aidat şampiyonları belli oldu, rekor sahibi il şaşırttı, Beşiktaş'ta ortalama 5 bin TL'yi aştı!

01.02.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin aidat şampiyonları açıklandı. Türkiye genelinde 2023 yılında yüzde 97 oranında artan aidatlarda rekor Muğla’nın oldu. Muğla’da daire başına aidat ortalaması 2 bin 607 TL oldu. İstanbul’un daire başına düşen aidat ortalamasında ise rekor 5 bin 635 TL ile Beşiktaş oldu.

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korurken bir rekor da aidatlardan geldi. Apartman ve site aidatlarına ilişkin 2023 yılına ait veriler yayımlandı. Rapora göre apartman ve site aidatları 2023'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 arttı. En yüksek site aidatları ise sırasıyla; Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te görüldü.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Apartman, site, rezidans gibi yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan, yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 oranında arttığını gösterdi. Apsiyon'un bir yıllık verilerden oluşturduğu rapor, konut piyasasının yönetim boyutuna ışık tuttu.

2023’ÜN AİDAT ŞAMPİYONLARI

2023’ÜN AİDAT ŞAMPİYONLARI

22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 2 bin 607 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 2 bin 483 TL ile İstanbul, bin 743 TL ile Ankara, bin 512 TL ile İzmir ve bin 456 TL ile Gaziantep izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 TL ile Kırklareli oldu. Onu; 309 TL ile Düzce, 316 TL ile Aksaray, 354 TL ile Uşak ve 375 TL ile Kayseri takip etti.

Türkiye’de aidat tahsilat skoru en yüksek 5 şehir; yüzde 98,72 ile Van, yüzde 97,96 ile Kırşehir, yüzde 97,92 ile Kastamonu, yüzde 97,74 ile Giresun ve yüzde 97,58 ile Çanakkale oldu. İstanbul’da ise en yüksek aidat skoru yüzde 98,00 ile Tuzla, yüzde 97,90 ile Kadıköy, yüzde 97,77 ile Arnavutköy, yüzde 97,72 ile Zeytinburnu ve yüzde 97,69 ile Ataşehir ilçelerinin oldu.

BEŞİKTAŞ’TA AİDAT ORTALAMASI 5 BİN LİRAYI AŞTI

BEŞİKTAŞ’TA AİDAT ORTALAMASI 5 BİN LİRAYI AŞTI

Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5 bin 635 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler oluşturdu. Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı. Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırladığı gözlemlenirken, İstanbul’da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy’de görüldü. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.

İZMİR’DE VE ANKARA’DA AİDAT ORTALAMASI 3 BİN LİRAYA ULAŞTI

İZMİR’DE VE ANKARA’DA AİDAT ORTALAMASI 3 BİN LİRAYA ULAŞTI

Raporda, İzmir’de ve Ankara’daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İzmir’de daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 3 bin 761 TL ile Çeşme olurken, Çeşme'yi Narlıdere, Bayraklı, Kemalpaşa ve Urla takip etti. Ankara’da ise rekor 2 bin 730 TL ile Çankaya’nın oldu. Çankaya’yı; Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kahramankazan izledi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Muğla Kira rekor aidat konut
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