Yıllarca uğramadığı evden kiracı çıktı! Ev sahibi de kiracı da şaşkına döndü: Aylardır kirayı hiç tanımadıkları kişi alıyormuş

Ankara'da yaşayan Öznur Yücetürk ve iki kardeşine, babalarından İncesu'da bir daire kaldı. Kardeşler aralarında paylaşım davası süren daireye uzun süre uğramazken, dava ise geçtiğimiz günlerde sona erdi. Dava, Yücetürk lehine sonuçlanırken; bilirkişilerle birlikte dairesine gelen adam anahtarla kapıyı açmaya çalışınca başarılı olamadı.
Anahtar girmeyince kapı kilidinin değiştiğini fark erden Yücetürk, çilingir çağırdı.
Kapı açılınca içeri giren Yücetürk gördükleri karşısında adeta dondu kaldı. Dayalı döşeli olan evinde birinin yaşadığını fark etti. Kilidi değiştiren ev sahibi sonrasında karakola gitti.
O sırada ise işten çıkan kiracı evine geldi. Onun anahtarı da kapıyı açmayınca aynı çilingiri aradı o da.
Yücetürk ve haberdar olmadığı kiracı karakolun yolunu tutarken, kiracı Ocak ayından bu yana dairede oturduğunu belirtti ve kendisine evini kiralayan kişinin adını verdi.
Karakola çağrılan şüpheli verdiği ifadede "Evi başkasından kiraladığını ancak o kişinin de yabancı uyruklu olduğunu ve kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Show Haber'e konuşan Yücetürk "Çilingirle kapıyı kırmış, içine eşya koymuş. Eşyalı olarak kiraya vermiş. Diğer kardeşlerim de senelerce buraya uğramadıklarını söylüyor" dedi.