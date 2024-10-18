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  4. Yıllarca uğramadığı evden kiracı çıktı! Ev sahibi de kiracı da şaşkına döndü: Aylardır kirayı hiç tanımadıkları kişi alıyormuş

Yıllarca uğramadığı evden kiracı çıktı! Ev sahibi de kiracı da şaşkına döndü: Aylardır kirayı hiç tanımadıkları kişi alıyormuş

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 07:50
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Kendisi ve kardeşlerine miras kalan baba evine uzun süre sonra giden Öznur Yücetürk, neye uğradığını şaşırdı. kapıyı açtığında dayalı döşeli haldeki evde bir kiracının olduğunu gördü. Yücetürk'ün ne kendisinin ne de kardeşlerinin söz konusu kiracıdan haberi olmazken; ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi.

Ankara'da yaşayan Öznur Yücetürk ve iki kardeşine, babalarından İncesu'da bir daire kaldı. Kardeşler aralarında paylaşım davası süren daireye uzun süre uğramazken, dava ise geçtiğimiz günlerde sona erdi. Dava, Yücetürk lehine sonuçlanırken; bilirkişilerle birlikte dairesine gelen adam anahtarla kapıyı açmaya çalışınca başarılı olamadı.

Anahtar girmeyince kapı kilidinin değiştiğini fark erden Yücetürk, çilingir çağırdı.

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İÇERİ GİRİNCE DONDU KALDI

İÇERİ GİRİNCE DONDU KALDI

Kapı açılınca içeri giren Yücetürk gördükleri karşısında adeta dondu kaldı. Dayalı döşeli olan evinde birinin yaşadığını fark etti. Kilidi değiştiren ev sahibi sonrasında karakola gitti.

İŞTEN DÖNEN KİRACI DA KAPIYI AÇAMADI

İŞTEN DÖNEN KİRACI DA KAPIYI AÇAMADI

O sırada ise işten çıkan kiracı evine geldi. Onun anahtarı da kapıyı açmayınca aynı çilingiri aradı o da.

HİÇ BİLMEDİĞİ KİRACI 10 AYDIR EVDEYMİŞ

HİÇ BİLMEDİĞİ KİRACI 10 AYDIR EVDEYMİŞ

Yücetürk ve haberdar olmadığı kiracı karakolun yolunu tutarken, kiracı Ocak ayından bu yana dairede oturduğunu belirtti ve kendisine evini kiralayan kişinin adını verdi.

EVİ KİRAYA VEREN 'BEN DE KİRALADIM' DEDİ

EVİ KİRAYA VEREN 'BEN DE KİRALADIM' DEDİ

Karakola çağrılan şüpheli verdiği ifadede "Evi başkasından kiraladığını ancak o kişinin de yabancı uyruklu olduğunu ve kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"ÇİLİNGİRLE KAPIYI KIRMIŞ, EŞYALI OLARAK KİRAYA VERMİŞ"

"ÇİLİNGİRLE KAPIYI KIRMIŞ, EŞYALI OLARAK KİRAYA VERMİŞ"

Show Haber'e konuşan Yücetürk "Çilingirle kapıyı kırmış, içine eşya koymuş. Eşyalı olarak kiraya vermiş. Diğer kardeşlerim de senelerce buraya uğramadıklarını söylüyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kiracı konut
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