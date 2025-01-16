15 günde 4 kere zam geldi! Akaryakıt tabelası yeniden değişti: 16 Ocak 2025 tarihinde motorin, benzin LPG güncel fiyatlar...

Orta Doğu'da yaşananlar, döviz ve petrol fiyatlarındaki iniş-çıkışlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt tabelaları sık sık değişirken araç sahipleri tabelanın değişimini yakından takip ediyor.
2024 yılında motorinin fiyatı 63, benzinin fiyatı 58 kere değişti. 2025 yılının 15 günü içerisinde ise motorine 4 kere; benzine ise 5 kere zam geldi. Araç sahipleri tabelada yaşanan değişimleri takip etmeye çalışırken pompa fiyatları sık sık değişiyor.
Peki, bugün akaryakıta ne kadar zam geldi? Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Böylece 2025 yılı içinde motorine yüzde 27 oranında zam gelmiş oldu.
Benzine ise zam gelmedi.
Benzin litre fiyatı: 45.32 TL
Motorin litre fiyatı: 47.24 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Benzin litre fiyatı: 45.17 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
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