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  4. 15 günde 4 kere zam geldi! Akaryakıt tabelası yeniden değişti: 16 Ocak 2025 tarihinde motorin, benzin LPG güncel fiyatlar...

15 günde 4 kere zam geldi! Akaryakıt tabelası yeniden değişti: 16 Ocak 2025 tarihinde motorin, benzin LPG güncel fiyatlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 08:05
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Motorine zam gelince 15 günde 4 kere tabela değişmiş oldu! Birkaç gün öncesinden hem motorine hem de benzine rekor düzeyde zam geleceği duyurulmuştu. Araç sahipleri zam öncesi depolarını doldururken bu gece yarısı itibarıyla pompada fiyatlar değişti. Benzine zam gelmezken motorinin fiyatı değişti. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin kaç lira? Motorin ne kadar? İşte 16 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Orta Doğu'da yaşananlar, döviz ve petrol fiyatlarındaki iniş-çıkışlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt tabelaları sık sık değişirken araç sahipleri tabelanın değişimini yakından takip ediyor.

Hissenet

2024 yılında motorinin fiyatı 63, benzinin fiyatı 58 kere değişti. 2025 yılının 15 günü içerisinde ise motorine 4 kere; benzine ise 5 kere zam geldi. Araç sahipleri tabelada yaşanan değişimleri takip etmeye çalışırken pompa fiyatları sık sık değişiyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

MOTORİNE ZAM GELDİ

Peki, bugün akaryakıta ne kadar zam geldi? Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Böylece 2025 yılı içinde motorine yüzde 27 oranında zam gelmiş oldu.

Benzine ise zam gelmedi.

İşte 16 Ocak 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları...

İşte 16 Ocak 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Anahtar Kelimeler:
motorin akaryakıt istasyonu benzin fiyatı
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