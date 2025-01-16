15 günde 4 kere zam geldi! Akaryakıt tabelası yeniden değişti: 16 Ocak 2025 tarihinde motorin, benzin LPG güncel fiyatlar...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Peki, bugün akaryakıta ne kadar zam geldi? Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Böylece 2025 yılı içinde motorine yüzde 27 oranında zam gelmiş oldu.

Benzine ise zam gelmedi.