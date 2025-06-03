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Akaryakıt için beklenen haber geldi! Motorin ve otogaz için fiyatlar değişiyor... Kurban Bayramı'nda tabelada indirim var!

Petrol fiyatlarında iki haftadır devam eden düşüşün etkisi akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yürürlükte kalmasını destekleyen mahkeme kararının oluşturduğu belirsizlik, Temmuz ayında OPEC+ grubundan yeni üretim beklentileri petrol fiyatlarının etkilenmesine neden oldu. Böylece bu hafta içerisinde akaryakıta indirim beklentisi de başladı. Peki, motorin, benzin ve otogaza ne zaman indirim gelecek? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke bir araya gelmişti. Gerçekleştirilen toplantıda temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı alınmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Hissenet

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin beklentiler doğrultusunda aldığı bu karar, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını da hafifletiyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında 2 haftadır devam eden fiyat düşüşleri ise araç sahiplerini heyecanlandırdı. Motorin, benzin ve otogaz için indirim beklentisine giren araç sahipleri tabelanın ne zaman değişeceğini merak ediyor.

Motorin ve otogaz için ne kadar indirim yapılacağı belli olurken benzin için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı'nın arefesi ve 1. günü akaryakıt tabelası değişecek. İndirim bekleyen araç sahipleri ise fiyatların ne kadar değişeceğini araştırmaya başladı.

Buna göre, akaryakıta şu şekilde indirim gelecek:

Buna göre, akaryakıta şu şekilde indirim gelecek:
  • 5 Haziran Perşembe otogaza 1 lira 7 kuruş
  • 6 Haziran Cuma motorine 1 lira
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
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