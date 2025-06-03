Akaryakıt için beklenen haber geldi! Motorin ve otogaz için fiyatlar değişiyor... Kurban Bayramı'nda tabelada indirim var!

Geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke bir araya gelmişti. Gerçekleştirilen toplantıda temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı alınmıştı.
Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin beklentiler doğrultusunda aldığı bu karar, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını da hafifletiyor.
Petrol fiyatlarında 2 haftadır devam eden fiyat düşüşleri ise araç sahiplerini heyecanlandırdı. Motorin, benzin ve otogaz için indirim beklentisine giren araç sahipleri tabelanın ne zaman değişeceğini merak ediyor.
Motorin ve otogaz için ne kadar indirim yapılacağı belli olurken benzin için herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kurban Bayramı'nın arefesi ve 1. günü akaryakıt tabelası değişecek. İndirim bekleyen araç sahipleri ise fiyatların ne kadar değişeceğini araştırmaya başladı.
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