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  4. Akaryakıt tabelası bu gece değişti! Pompaya hemen yansıdı... İşte 19 Kasım tarihinde güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt tabelası bu gece değişti! Pompaya hemen yansıdı... İşte 19 Kasım tarihinde güncel benzin ve motorin fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 07:25
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Petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Günler öncesinden yapılan indirim haberi bu gece tabelaya yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar? 19 Kasım tarihinde güncel akaryakıt fiyatları kaç lira? İşte cevabı...

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Vatandaş aracının akaryakıt masrafı için fiyatları yakından takip ederken geçtiğimiz günlerde bu gece akaryakıta indirim geleceği öğrenilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.21
Gazyağı
35.92
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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar nedeniyle akaryakıt tabelası da sık sık değişiyor. Peki motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Bu gece itibarıyla benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşti. Gece yarısı itibarıyla pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.

ANKARA

ANKARA

Benzin:  42,73 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL

İZMİR

İZMİR

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43,92 TL

LPG (Otogaz): 25,49 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 42,30 TL

Motorin: 41,88 TL

LPG (Otogaz): 26,03 TL

Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt indirim
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