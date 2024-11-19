Akaryakıt tabelası bu gece değişti! Pompaya hemen yansıdı... İşte 19 Kasım tarihinde güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Vatandaş aracının akaryakıt masrafı için fiyatları yakından takip ederken geçtiğimiz günlerde bu gece akaryakıta indirim geleceği öğrenilmişti.
Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar nedeniyle akaryakıt tabelası da sık sık değişiyor. Peki motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
Bu gece itibarıyla benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşti. Gece yarısı itibarıyla pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.
Benzin: 42,73 TL
Motorin: 42,44 TL
LPG (Otogaz): 26,04 TL
Benzin: 43,20 TL
Motorin: 43,92 TL
LPG (Otogaz): 25,49 TL
Benzin: 42,30 TL
Motorin: 41,88 TL
LPG (Otogaz): 26,03 TL