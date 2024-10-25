Akaryakıt tabelası bugün değişti! 25 Ekim motorin ve benzinde güncel fiyatlar...

Geçtiğimiz Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorin grubuna ise 1 lira 65 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimler sonrası eylül ayındaki tabelasına geri dönen akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Fiyatların sürekli bir zamlanıp bir indirime girdiği bu dönemde benzin ve motorinin fiyatları değişti.
Brent petrolündeki dalgalanmalar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bugün ise motorin grubuna 85 kuruş zam geldi.
Benzine de zam geleceği konuşuluyorken sadece motorine zam yapılacağı öğrenilmişti. Peki, şu anda motorin fiyatları ne kadar? Günceler tabela nasıl?
Benzin litre fiyatı: 43.75 TL
Motorin litre fiyatı: 43.81TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
Benzin fiyatı: 42.89 TL
Motorin litre fiyatı: 42.77 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL