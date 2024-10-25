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Akaryakıt tabelası bugün değişti! 25 Ekim motorin ve benzinde güncel fiyatlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 08:22
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22 Ekim Salı günü benzine ve motorine indirim gelmişti. İndirimin ömrü kısa sürdü. Bugün ise motorine zam yapıldı. Fiyatların sürekli değiştiği bu dönemde en büyük etken Brent petrolündeki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler olarak gösteriliyor. İşte 25 Ekim 2024 tarihinde benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç para? İşte cevabı...

Geçtiğimiz Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorin grubuna ise 1 lira 65 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimler sonrası eylül ayındaki tabelasına geri dönen akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Fiyatların sürekli bir zamlanıp bir indirime girdiği bu dönemde benzin ve motorinin fiyatları değişti.

Brent petrolündeki dalgalanmalar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bugün ise motorin grubuna 85 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.78
Gazyağı
35.48
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AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ... 25 EKİM 2024 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN TABELASI

Benzine de zam geleceği konuşuluyorken sadece motorine zam yapılacağı öğrenilmişti. Peki, şu anda motorin fiyatları ne kadar? Günceler tabela nasıl?

İZMİR

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.81TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.89  TL

Motorin litre fiyatı: 42.77 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.30  TL

Motorin litre fiyatı: 43.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt benzin ne kadar Motorin ne kadar
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