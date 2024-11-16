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  4. Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! İşte 16 Kasım tarihinde güncel benzin motorin fiyatları

Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! İşte 16 Kasım tarihinde güncel benzin motorin fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 11:34
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Akaryakıt tabelasına bir indirim bir zam gelirken Pazartesi gecesi indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Peki 16 Kasım 2024 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira? Motorin kaç lira oldu? İşte cevabı...

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bundan dolayı akryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.87
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.21
Gazyağı
35.92
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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

PAZARTESİ İNDİRİM GELİYOR

PAZARTESİ İNDİRİM GELİYOR

Pazartesi gece yarısından itibaren olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek. Ancak motorine indirim beklenmiyor.

İSTANBUL ANADOLU AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

İSTANBUL AVRUPA AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
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