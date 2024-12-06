Akaryakıt tabelası değişti... Bu gece yarısı pompaya yansıdı! İşte benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları (6 Aralık 2024)

Akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrolündeki ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile aynı zamanda vergi artışları derken akaryakıt fiyatları doğrudan etkileniyor.Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatlarının takibi oldukça zorken bu gece yarısı itibarıyla motorin grubuna indirim geldi.
Motorin kullanan araç sahipleri için 97 kuruşluk indirim geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma günü 3 büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Benzin litre fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin litre fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum