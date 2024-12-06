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  4. Akaryakıt tabelası değişti... Bu gece yarısı pompaya yansıdı! İşte benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları (6 Aralık 2024)

Akaryakıt tabelası değişti... Bu gece yarısı pompaya yansıdı! İşte benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları (6 Aralık 2024)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 09:00
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Akaryakıta indirim geldi mi? Benzine ve motorine bir indirim bir zam derken bugün akaryakıt istasyonlarında tabelalar yine değişti. Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Peki, 6 Aralık tarihinde benzin ne kadar oldu? Motorinin litresi kaç lira? İşte araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrolündeki ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile aynı zamanda vergi artışları derken akaryakıt fiyatları doğrudan etkileniyor.Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatlarının takibi oldukça zorken bu gece yarısı itibarıyla motorin grubuna indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.24
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.69
Gazyağı
36.04

Motorin kullanan araç sahipleri için 97 kuruşluk indirim geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma günü 3 büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 42.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.39 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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motorin akaryakıt fiyatları benzin ne kadar
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