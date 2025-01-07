Akaryakıt tabelası değişti derken yeni bir zam daha geldi! Benzinin ardından motorinde de fiyat değişimi bekleniyor! (7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG güncel fiyatları)

Araç sahiplerinin, çiftçilerin, servis şoförlerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, döviz kuru, ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Benzine zam geleceği kesin biliniyorken motorin ve LPG kullanıcıları akaryakıt tabelasının tamamen değişip değişmediğini merak ediyordu. 7 Ocak 2025 tarihinde benzine 1 lira 24 kuruş zam geleceği öğrenilmişti; bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabela değişti.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Peki şu anda güncel fiyatlar ne kadar? İşte 7 Ocak Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 45.33 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
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