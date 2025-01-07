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  4. Akaryakıt tabelası değişti derken yeni bir zam daha geldi! Benzinin ardından motorinde de fiyat değişimi bekleniyor! (7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG güncel fiyatları)

Akaryakıt tabelası değişti derken yeni bir zam daha geldi! Benzinin ardından motorinde de fiyat değişimi bekleniyor! (7 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG güncel fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 07:38
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Akaryakıt fiyatları döviz kuru, Brent petrolündeki dalgalanmalar ve Orta Doğu'da yaşanan hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Günler öncesinden bu gece yarısı itibarıyla benzine zam geleceği öğrenilmişti. Benzinden sonra bu gece yarısı itibarıyla motorine de zam beklenmeye başladı. Peki, benzine ne kadar zam geldi? Motorinin litre fiyatı ne zaman değişecek? İşte 7 Ocak 2025 güncel akaryakıt tabelası...

Araç sahiplerinin, çiftçilerin, servis şoförlerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, döviz kuru, ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Hissenet

Benzine zam geleceği kesin biliniyorken motorin ve LPG kullanıcıları akaryakıt tabelasının tamamen değişip değişmediğini merak ediyordu. 7 Ocak 2025 tarihinde benzine 1 lira 24 kuruş zam geleceği öğrenilmişti; bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabela değişti.

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Peki şu anda güncel fiyatlar ne kadar? İşte 7 Ocak Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu akaryakıt fiyatları
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizim petrole ne oldu 😂
Az bile....
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