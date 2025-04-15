Akaryakıt tabelasında artık sadece zam var! Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek, tarih belli oldu! (15 Nisan 2025 motorin, benzin, otogaz fiyatları)

BENZİNE İKİNCİ ZAM KAPIDA!

Sözcü'nün akaryakıt sektöründen edindiği bilgiye göre, perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde zam yapılacak. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.