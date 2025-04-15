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  4. Akaryakıt tabelasında artık sadece zam var! Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek, tarih belli oldu! (15 Nisan 2025 motorin, benzin, otogaz fiyatları)

Akaryakıt tabelasında artık sadece zam var! Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek, tarih belli oldu! (15 Nisan 2025 motorin, benzin, otogaz fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.04.2025 11:22
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Akaryakıt tabelasında indirim rüzgarının sona ermesi ile peş peşe zamlar da gelmeye başladı. Araç sahipleri indirimli tabelalara daha alışamadan pompaya zamlar yansıtıldı. Peki, son olarak akaryakıta ne kadar zam geldi? Benzin, motorin ve otogaza zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Brent petrolün 60 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt tabelalarında indirimler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta art arda gelen indirimler ile beraber benzinin litre fiyatında toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş yaşandı.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.17
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.93
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.69
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.19
Gazyağı
37

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerini Çin hariç tüm ülkelerde geçerli olmak üzere 90 süreyle ertelemesinin ardından emtia piyasasında fiyatlar yukarı yönlü ivme kazandı.

MOTORİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?

MOTORİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?

Hafta sonu benzine 82 kuruşluk zam gelmesinin ardından araç sahipleri motorin ve otogaza zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak otogaz ve motorinde fiyat değişimi yaşanmazken benzin tabelasında ikinci bir değişimin haberi geldi.

BENZİNE İKİNCİ ZAM KAPIDA!

BENZİNE İKİNCİ ZAM KAPIDA!

Sözcü'nün akaryakıt sektöründen edindiği bilgiye göre, perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde zam yapılacak. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Peki, 15 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Peki, 15 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44,18 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

Anahtar Kelimeler:
LPG motorin benzin zammı akaryakıt fiyatları
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