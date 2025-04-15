Akaryakıt tabelasında artık sadece zam var! Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek, tarih belli oldu! (15 Nisan 2025 motorin, benzin, otogaz fiyatları)

Brent petrolün 60 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt tabelalarında indirimler peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta art arda gelen indirimler ile beraber benzinin litre fiyatında toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerini Çin hariç tüm ülkelerde geçerli olmak üzere 90 süreyle ertelemesinin ardından emtia piyasasında fiyatlar yukarı yönlü ivme kazandı.
Hafta sonu benzine 82 kuruşluk zam gelmesinin ardından araç sahipleri motorin ve otogaza zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak otogaz ve motorinde fiyat değişimi yaşanmazken benzin tabelasında ikinci bir değişimin haberi geldi.
Sözcü'nün akaryakıt sektöründen edindiği bilgiye göre, perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde zam yapılacak. Motorin ve otogaz için ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
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