Akaryakıt tabelasında ikinci indirim! Benzin, motorin, otogaz... Araç sahipleri dikkat, bu gece yarısı fiyat güncelleniyor...

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Buna göre, otogaza (LPG) 1 lira 20 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında bir indirimin olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı.

Benzin için indirim haberi bulunmazken motorine indirim beklenmeye başlandı. Motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 29 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 44 lira seviyelerine gerileyecek.