Akaryakıt tabelasında ikinci indirim! Benzin, motorin, otogaz... Araç sahipleri dikkat, bu gece yarısı fiyat güncelleniyor...

Akaryakıt tabelası bu gece yarısı değişti! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişiyor. Brent petrol ve döviz kurundaki fiyat dalgalanması akaryakıt fiyatlarını sık sık değiştirirken bugün tabelada yeni bir indirim vardı.
Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ve zammın gelmesinin ardından akaryakıta yeni bir indirim geleceğinin haberi geldi. Birçok sektörü ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son değişim bu gece yarısı yaşandı.
Buna göre, otogaza (LPG) 1 lira 20 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında bir indirimin olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı.
Benzin için indirim haberi bulunmazken motorine indirim beklenmeye başlandı. Motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 29 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 44 lira seviyelerine gerileyecek.
Peki 6 Mays 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...
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