Akaryakıt tabelasında indirim var! Benzin ve motorine indirim beklenirken LPG'nin fiyatı değişti, pompaya gece yarısı yansıdı

Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı? Donald Trump'ın tarifeleri küresel piyasalardan petrol fiyatlarına kadar her şeyi etkiledi. Brent petrol son 4 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt tabelalarında bir değişimin olup olmayacağını merak etmeye başladı.
Dün motorin ve benzine indirim geleceği öğrenilirken otogaz kullanan vatandaşlar LPG fiyatlarında bir değişimin olup olmayacağını merak ediyordu. Buna göre, motorine 3 liranın üzerinde benzine ise 2,5 lira seviyesinde indirim gelmesi beklenirken otogaz için de indirim haberi geldi.
Otogaza ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi. Pompaya gece yarısı yansıyan indirime göre LPG'ye 82 kuruşluk indirim geldi.
Peki, 8 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin litre fiyatı: 46.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.85 TL
LPG litre fiyatı: 28.39 TL
Benzin litre fiyatı: 46.60 TL
Motorin litre fiyatı: 46.73 TL
LPG litre fiyatı: 27.79 TL
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