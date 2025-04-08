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Akaryakıt tabelasında indirim var! Benzin ve motorine indirim beklenirken LPG'nin fiyatı değişti, pompaya gece yarısı yansıdı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.04.2025 08:21
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeni ile akaryakıt fiyatlarında da indirim beklenmeye başlandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya indirim yansıdı. Peki, şu anda benzin, motorin ve otogaz ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim uygulandı? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarına indirim var mı? Donald Trump'ın tarifeleri küresel piyasalardan petrol fiyatlarına kadar her şeyi etkiledi. Brent petrol son 4 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt tabelalarında bir değişimin olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
Canlı Borsa
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.85
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.75
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.71
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.48
Gazyağı
39.6

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Dün motorin ve benzine indirim geleceği öğrenilirken otogaz kullanan vatandaşlar LPG fiyatlarında bir değişimin olup olmayacağını merak ediyordu. Buna göre, motorine 3 liranın üzerinde benzine ise 2,5 lira seviyesinde indirim gelmesi beklenirken otogaz için de indirim haberi geldi.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Otogaza ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi. Pompaya gece yarısı yansıyan indirime göre LPG'ye 82 kuruşluk indirim geldi.

Peki, 8 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

LPG litre fiyatı: 28.39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.60 TL

Motorin litre fiyatı: 46.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.79 TL

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Otogaz Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin ne kadar
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