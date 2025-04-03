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  4. Akaryakıt zammını EPDK iptal etmişti: Tabela yarın değişiyor, gece yarısı pompaya yansıyacak! Araç sahipleri dikkat (Benzin, otogaz, motorin fiyatları)

Akaryakıt zammını EPDK iptal etmişti: Tabela yarın değişiyor, gece yarısı pompaya yansıyacak! Araç sahipleri dikkat (Benzin, otogaz, motorin fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 12:00
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Dün akaryakıta zam geleceği haberlerinin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından söz konusu zam iptal edilmişti. Ancak bu iptalin üstünden çok geçmeden yarın benzine zam beklenilmeye başlandı. Araç sahipleri 4 Nisan tarihinde benzine ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. Peki, motorin ve otogaz fiyatları değişecek mi? Güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Akaryakıta zam mı bekleniyor? Brent petrol fiyatları ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile akaryakıt tabelaları sık sık değişim gösteriyor. Son olarak dün benzine 1 lira 25 kuruş zam geleceği bekleniyorken son dakika bir gelişme ile bu zam iptal edildi.

Canlı Borsa
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.29
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.54
Gazyağı
40.31

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Zammın iptalinin ardından araç sahipleri bir müddet fiyatların değişmeyeceğini düşünürken yeni bir zammın sinyali de geldi. Araç sahipleri akaryakıta gelecek zammın ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

BENZİNE ZAM OTOGAZA İNDİRİM

BENZİNE ZAM OTOGAZA İNDİRİM

Buna göre, benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 80 kuruş zam bekleniyor. Otogazda da 81 kuruş indirim öngörülüyor.

Peki şu anda Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira? Otogaz kaç liradan satılıyor? Motorinin litresi ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 28.19 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.59 TL/LT

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt EPDK benzin zammı
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