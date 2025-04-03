Akaryakıt zammını EPDK iptal etmişti: Tabela yarın değişiyor, gece yarısı pompaya yansıyacak! Araç sahipleri dikkat (Benzin, otogaz, motorin fiyatları)

Akaryakıta zam mı bekleniyor? Brent petrol fiyatları ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile akaryakıt tabelaları sık sık değişim gösteriyor. Son olarak dün benzine 1 lira 25 kuruş zam geleceği bekleniyorken son dakika bir gelişme ile bu zam iptal edildi.
Zammın iptalinin ardından araç sahipleri bir müddet fiyatların değişmeyeceğini düşünürken yeni bir zammın sinyali de geldi. Araç sahipleri akaryakıta gelecek zammın ne kadar olacağını merak etmeye başladı.
Buna göre, benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 80 kuruş zam bekleniyor. Otogazda da 81 kuruş indirim öngörülüyor.
Peki şu anda Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira? Otogaz kaç liradan satılıyor? Motorinin litresi ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL/LT
Otogaz litre fiyatı: 28.19 TL/LT
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL/LT
Otogaz litre fiyatı: 27.59 TL/LT
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