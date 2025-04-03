Akaryakıt zammını EPDK iptal etmişti: Tabela yarın değişiyor, gece yarısı pompaya yansıyacak! Araç sahipleri dikkat (Benzin, otogaz, motorin fiyatları)

Akaryakıta zam mı bekleniyor? Brent petrol fiyatları ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile akaryakıt tabelaları sık sık değişim gösteriyor. Son olarak dün benzine 1 lira 25 kuruş zam geleceği bekleniyorken son dakika bir gelişme ile bu zam iptal edildi.