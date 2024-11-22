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Akaryakıta bir zam daha geliyor! Pompaya fiyatlar bu gece yansıyacak... 22 Kasım 2024 güncel motorin ve benzin fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.11.2024 10:08
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Akaryakıta zam mı geliyor? Brent petrolü ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Geçtiğimiz günlerde indirim gelmişken bugün akaryakıta zam geleceği söyleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 22 Kasım 2024 benzin ve motorin kaç lira? İşte cevabı...

Akaryakıt tabelası yine değişiyor! Bir indirim bir zam derken aracı olanlar akaryakıt tabelasındaki değişikliklere yetişemiyor. Brent petrol ve döviz fiyatlarının değişikliğinden etkilenen akaryakıta bu gece itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.58
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.56
Gazyağı
36.75
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Geçtiğimiz günlerde benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşerek pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.

BU GECE ZAM GELİYOR

BU GECE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.

Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin 42,33 TL

Motorin (mazot) 44.15 TL

LPG (otogaz) 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin 42,22

Motorin (mazot) 42,91 TL

LPG (otogaz) 25.49 TL/LT

Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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