Akaryakıta bir zam daha geliyor! Pompaya fiyatlar bu gece yansıyacak... 22 Kasım 2024 güncel motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt tabelası yine değişiyor! Bir indirim bir zam derken aracı olanlar akaryakıt tabelasındaki değişikliklere yetişemiyor. Brent petrol ve döviz fiyatlarının değişikliğinden etkilenen akaryakıta bu gece itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde benzinin litresine 60-64 kuruş bandında indirim gerçekleşerek pompa fiyatları 42-43 liraya kadar indi.
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevabı...
Benzin 42,33 TL
Motorin (mazot) 44.15 TL
LPG (otogaz) 26.03 TL
Benzin 42,22
Motorin (mazot) 42,91 TL
LPG (otogaz) 25.49 TL/LT