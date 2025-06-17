Akaryakıta bu gece yarısı zam geldi! Araç sahipleri dikkat, tabelaya yansıdı... 50 TL'yi aştı, motorin, benzin, otogaz güncel fiyatlar (17 Haziran 2025)

İran-İsrail gerilimi 5. günü ile beraber devam ediyor. Orta Doğu semalarında füzeler uçarken piyasalar da bu gerilimden etkilendi. Hem petrol hem de altın fiyatları yeni rekorlar kırarken borsa da ise kayıplar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak edilmişti.