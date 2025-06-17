Akaryakıta bu gece yarısı zam geldi! Araç sahipleri dikkat, tabelaya yansıdı... 50 TL'yi aştı, motorin, benzin, otogaz güncel fiyatlar (17 Haziran 2025)

İran-İsrail gerilimi 5. günü ile beraber devam ediyor. Orta Doğu semalarında füzeler uçarken piyasalar da bu gerilimden etkilendi. Hem petrol hem de altın fiyatları yeni rekorlar kırarken borsa da ise kayıplar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak edilmişti.
Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü hem motorine hem de benzine zam gelmişti. Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında da zam beklenmeye başlamıştı. Beklenen zam ise bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Zam ile beraber akaryakıt fiyatları bazı şehirlerde 50 TL'yi aştı.
17 Haziran gece yarısı beklenen zammın tabelaya yansıması ile beraber akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Böylece, bugün değişen tabela ile beraber motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam geldi.
Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Benzin litre fiyatı: 48.29 TL
Motorin litre fiyatı: 49.39 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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