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Akaryakıta bu gece yarısı zam geldi! Araç sahipleri dikkat, tabelaya yansıdı... 50 TL'yi aştı, motorin, benzin, otogaz güncel fiyatlar (17 Haziran 2025)

Akaryakıta beklenen zam tabelaya yansıdı. İsrail-İran gerilimi hem petrol hem de altın fiyatlarını etkiledi. Petrol fiyatları yükselişe geçerken akaryakıta da zam beklenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesim günü akaryakıta gelen zammın ardından 17 Haziran 2025 tarihinde gece yarısı itibarıyla tabela bir kez daha değişti. Peki, motorin, benzin ve LPG ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...

Ezgi Sivritepe

İran-İsrail gerilimi 5. günü ile beraber devam ediyor. Orta Doğu semalarında füzeler uçarken piyasalar da bu gerilimden etkilendi. Hem petrol hem de altın fiyatları yeni rekorlar kırarken borsa da ise kayıplar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak edilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
49.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.42
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.86
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.08
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.24
Gazyağı
41.82
Hissenet

Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü hem motorine hem de benzine zam gelmişti. Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında da zam beklenmeye başlamıştı. Beklenen zam ise bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Zam ile beraber akaryakıt fiyatları bazı şehirlerde 50 TL'yi aştı.

BEKLENEN ZAM TABELAYA YANSIDI

BEKLENEN ZAM TABELAYA YANSIDI

17 Haziran gece yarısı beklenen zammın tabelaya yansıması ile beraber akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Böylece, bugün değişen tabela ile beraber motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam geldi.

50 TL'Yİ AŞTI

50 TL'Yİ AŞTI

Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

17 HAZİRAN 2025 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE OTOGAZ FİYATLARI...

17 HAZİRAN 2025 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE OTOGAZ FİYATLARI...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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