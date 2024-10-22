Akaryakıta çifte indirim...22 Ekim Salı günü benzin ve motorin fiyatları değişti!

Brent petrolün geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş yaşayarak 2023 yılından beri en sert düşüşünü yaşamış oldu. Orta Doğu'daki gerilimlerden ve döviz kurundaki dalgalı seyirden etkilenen petrol fiyatları akaryakıt tabelalarının değişmesine neden oluyor.
En son 9 Ekim Çarşamba günü motorine 77 kuruş zam gelmişti. Bugün ise motorin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim gerçekleşti.
Benzine ise 10 Ekim tarihinde 77 kuruş ardından 12 Ekim tarihinde 95 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzin grubuna 1 lira 87 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.89 TL
Benzin fiyatı: 42.68 TL
Motorin litre fiyatı: 41.82 TL
Benzin litre fiyatı: 43.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL