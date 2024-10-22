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Akaryakıta çifte indirim...22 Ekim Salı günü benzin ve motorin fiyatları değişti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 07:20
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Brent petrolünde hafif gerilemesinin ardından yatay seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'daki gerilimler, döviz kurunun inişli çıkışlı durumu petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. En son geçtiğimiz haftalarda zam gelen benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi. Peki indirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Tabelalarda nasıl bir değişim görüldü? İşte şehir bazında akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş yaşayarak 2023 yılından beri en sert düşüşünü yaşamış oldu. Orta Doğu'daki gerilimlerden ve döviz kurundaki dalgalı seyirden etkilenen petrol fiyatları akaryakıt tabelalarının değişmesine neden oluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.38
Gazyağı
35.48
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AKARYAKITA 22 EKİM 2024 TARİHİNDE İNDİRİM GELDİ

En son 9 Ekim Çarşamba günü motorine 77 kuruş zam gelmişti. Bugün ise motorin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim gerçekleşti.

Benzine ise 10 Ekim tarihinde 77 kuruş ardından 12 Ekim tarihinde 95 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzin grubuna 1 lira 87 kuruş indirim yapıldı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.81 TL

Motorin litre fiyatı: 41.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 42.68 TL

Motorin litre fiyatı: 41.82 TL

İzmir

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt Motorin ne kadar
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