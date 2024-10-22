Akaryakıta çifte indirim...22 Ekim Salı günü benzin ve motorin fiyatları değişti!

Brent petrolün geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş yaşayarak 2023 yılından beri en sert düşüşünü yaşamış oldu. Orta Doğu'daki gerilimlerden ve döviz kurundaki dalgalı seyirden etkilenen petrol fiyatları akaryakıt tabelalarının değişmesine neden oluyor.