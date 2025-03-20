Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat... (20 Mart güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları)

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesi araç sahiplerinin yakından takip etmesine neden olurken yeni zammın pompaya ne zaman yansıyacağı araştırılmaya başlandı. Yapılacak zammın ne kadar olacağı ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.