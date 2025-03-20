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Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat... (20 Mart güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.03.2025 10:33
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Akaryakıta zam bekleniyor. Dün yaşanan gelişmelerin ardından piyasalar adeta sarsılmıştı. Ayrıca, dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, Brent petroldeki fiyat dalgalanmaları da akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, önümüzdeki günlerde akaryakıta zam gelecek. Peki, motorin ne kadar olacak? Benzin kaç lira? Otogaza zam var mı? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalar adeta alevlenmişti. Doların 41 lira; euronun 45 lirayı görmesi ile tarihi anlara tanıklık edilmiş oldu. Döviz kurundaki bu hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da zam beklenmeye başladı.

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Euro
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İngiliz Sterlini
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11:12
Avustralya Doları
24,02
24,03
% -0.06
11:12
İsviçre Frangı
43,34
43,37
% 0.64
11:12
Rus Rublesi
0,45
0,45
% 0.36
11:12
Çin Yuanı
5,25
5,25
% 0.54
11:11
İsveç Kronu
3,76
3,76
% 0.4
11:12

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta zam geleceğini açıkladı. Aydilek, ekonomik fatura netleşiyor diyerek akaryakıt tabelasının ne zaman değişeceğini açıkladı.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesi araç sahiplerinin yakından takip etmesine neden olurken yeni zammın pompaya ne zaman yansıyacağı araştırılmaya başlandı. Yapılacak zammın ne kadar olacağı ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Aydilek, X hesabı üzerinden, "Dar ve sabit gelirliyi ağır bir geçim sorunuyla karşı karşıya bırakan yaklaşık 2 yılın ardından yaşananların ilk ekonomik faturası netleşiyor" diyerek benzinin, motorinin, LPG'nin ne zaman zamlanacağını duyurdu.

HEPSİNE ZAM GELİYOR

HEPSİNE ZAM GELİYOR

Kur farkını işaret eden Aydilek, benzine Salı günü 1 lira 30 kuruş, motorine Çarşamba günü 1 lira ve Perşembe günü otogaza 65 kuruş zam geleceğini açıkladı.

Aydilek'in paylaşımı şu şekilde:

Aydilek'in paylaşımı şu şekilde:

"Dar ve sabit gelirliyi ağır bir geçim sorunuyla karşı karşıya bırakan yaklaşık 2 yılın ardından yaşananların ilk ekonomik faturası netleşiyor. Kur farkı nedeniyle salı günü benzine 1,30 TL, çarşamba günü motorine 1 TL ve perşembe günü de otogaza 65 kuruş zam bekleniyor"

Anahtar Kelimeler:
Euro Zam dolar akaryakıt fiyatları ekrem imamoğlu operasyonu
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