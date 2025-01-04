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  4. Akaryakıta yine zam! Araç sahipleri dikkat: Tabela o tarihte değişecek! 4 Ocak 2025 tarihinde benzinden motorinde güncel fiyatlar

Akaryakıta yine zam! Araç sahipleri dikkat: Tabela o tarihte değişecek! 4 Ocak 2025 tarihinde benzinden motorinde güncel fiyatlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.01.2025 10:15
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Akaryakıta yılın ilk zammı geliyor. Yüzde 6'lık ÖTV zammının yanı sıra benzine zam bekleniyor. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren zam öncesi akaryakıt fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki şu an motorinin litresi kaç lira? Benzin ne kadardan satılıyor? Benzine zam ne zaman ve ne kadar gelecek? İşte detaylar...

1 Ocak'ta yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansıtılmıştı. Bu zammın ardından yeni bir zammın daha kapısı çalındı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilerken araç sahipleri kaç lira zam geldiğini merak etmeye başladı. Peki kaç lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.46
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.46
Gazyağı
37.94

Benzine beklenen zammın 7 Ocak Salı günü geçerli olması bekleniyor. Foreks'in haberine göre, benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Ayrıca, motorin grubunda da herhangi bir fiyat değişikliğinin yaşanması beklenmiyor. Peki şu anda akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44,04 TL

Motorin litre fiyatı: 44,75 TL

LPG litre fiyatı: 26,41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43,88 TL

Motorin litre fiyatı: 44,65 TL

LPG litre fiyatı: 25,87 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44,44 TL

Motorin litre fiyatı: 44,30 TL

LPG litre fiyatı: 26,42 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt
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