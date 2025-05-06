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Akaryakıtta bu kez indirim var! Bu gece yarısı tabelaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, işte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Tabelaların sık sık indirim veya zam ile değişmesini araç sahipleri takip ederken bugün pompada yeni bir indirim vardı. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorin ve benzinde fiyat değişimi oldu mu? İşte akaryakıtta son durum...

Ezgi Sivritepe

Akaryakıt tabelası bu gece yarısı değişti! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişiyor. Brent petrol ve döviz kurundaki fiyat dalgalanması akaryakıt fiyatlarını sık sık değiştirirken bugün tabelada yeni bir indirim vardı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.21
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
25.46
Gazyağı
38.37
Hissenet

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ve zammın gelmesinin ardından akaryakıta yeni bir indirim geleceğinin haberi geldi. Birçok sektörü ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son değişim bu gece yarısı yaşandı.

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Buna göre, otogaza (LPG) 1 lira 20 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında bir indirimin olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı. Ancak motorin ve benzin için indirim veya zam yok.

TABELADA SON DURUM...

TABELADA SON DURUM...

Peki 6 Mays 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
  • Benzin: 45,20 TL
  • Motorin: 45,41 TL
  • LPG: 26,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
  • Benzin: 45,05 TL
  • Motorin: 45,29 TL
  • LPG: 25,59 TL
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin akaryakıt fiyatları
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