Akaryakıtta bu kez indirim var! Bu gece yarısı tabelaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, işte güncel fiyatlar...

OTOGAZA İNDİRİM GELDİ

Buna göre, otogaza (LPG) 1 lira 20 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısı tabelaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında bir indirimin olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı. Ancak motorin ve benzin için indirim veya zam yok.