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  4. Akaryakıtta indirimin ömrü kısa sürdü...Motorine zam geliyor! 25 Ekim'de tabela değişecek! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıtta indirimin ömrü kısa sürdü...Motorine zam geliyor! 25 Ekim'de tabela değişecek! İşte güncel fiyatlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 10:21
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Akaryakıta bir indirim bir zam geliyor derken tabela yarın değişecek... 22 Ekim Salı günü motorine ve benzine indirim gelmiş ve eylül ayındaki fiyatını görmüştü. Tabela iki gün önce değişmişken bir zam haberi daha geldi. Benzin ve motorine zam bekleniyorken bu sabah sadece motorin grubuna zam geleceği öğrenildi. Peki şu an akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolde yaşanan hareketlilik, jeopolitik gerilimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Ekim Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorine is 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti. Bu indirim ile beraber tabelalar eylül ayındaki haline dönmüştü.

BENZİNE ZAM YOK YOK MAZOTA VAR!

Akrayakıta yapılan indirimin ömrü kısa sürdü. Dün benzin ve motorine zam geleceği söylenmişti. Ancak Foreks'in haberine göre, benzin grubunda bir değişiklik olmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.01
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.79
Gazyağı
35.49
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24 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin grubunda ise 80 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Peki şu an güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İZMİR

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 42,94 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 41,91 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 41,85 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 42,44 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt fiyatları
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