Akaryakıtta indirimin ömrü kısa sürdü...Motorine zam geliyor! 25 Ekim'de tabela değişecek! İşte güncel fiyatlar

Brent petrolde yaşanan hareketlilik, jeopolitik gerilimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Ekim Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorine is 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti. Bu indirim ile beraber tabelalar eylül ayındaki haline dönmüştü.

BENZİNE ZAM YOK YOK MAZOTA VAR!

Akrayakıta yapılan indirimin ömrü kısa sürdü. Dün benzin ve motorine zam geleceği söylenmişti. Ancak Foreks'in haberine göre, benzin grubunda bir değişiklik olmayacak.