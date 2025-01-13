Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin ve LPG tabelaları tamamen değişiyor... (13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 26 kuruş; motorine ise 98 kuruşluk zam yapılmıştı. Zamların üstünden 1 hafta geçmeden araç sahipleri yeni bir zam haberini daha aldı. Otogazda ise 49 kuruşluk bir indirim yapılmıştı ancak LPG için de zam beklentisi başladı.
Pompaya zammın ne zaman yansıyacağı merak edilirken aynı zamanda ne kadarlık bir zammın geleceği de araştırılıyor.
Araç sahipleri kaç liralık bir zammın geleceğini merak ederken, dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Buna göre, motorine 2 lira 34 kuruş; benzine ise 1 lira 56 kuruş zam gelecek. Zammın pompaya yansıyacağı tarih ise 16 Ocak gece yarısında sonra olarak ifade ediliyor.
Petrol ana dağıtım şirketleri, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.
Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.
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