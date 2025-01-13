Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin ve LPG tabelaları tamamen değişiyor... (13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 26 kuruş; motorine ise 98 kuruşluk zam yapılmıştı. Zamların üstünden 1 hafta geçmeden araç sahipleri yeni bir zam haberini daha aldı. Otogazda ise 49 kuruşluk bir indirim yapılmıştı ancak LPG için de zam beklentisi başladı.