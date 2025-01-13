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  4. Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin ve LPG tabelaları tamamen değişiyor... (13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin ve LPG tabelaları tamamen değişiyor... (13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 14:54
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Daha bir hafta geçmeden yeni bir zam geliyor! Araç sahipleri akaryakıt tabelasındaki değişimleri takip etmekte zorlanıyorken benzin ve motorinde fiyatlar değişiyor. Rekor artış olarak görülen bu artışın araç sahipleri tarafından ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek? Benzin kaç lira olacak? Akaryakıta gelecek zam pompaya ne zaman yansıyacak? İşte cevabı...

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 26 kuruş; motorine ise 98 kuruşluk zam yapılmıştı. Zamların üstünden 1 hafta geçmeden araç sahipleri yeni bir zam haberini daha aldı. Otogazda ise 49 kuruşluk bir indirim yapılmıştı ancak LPG için de zam beklentisi başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.83
Gazyağı
38.18
Hissenet

Pompaya zammın ne zaman yansıyacağı merak edilirken aynı zamanda ne kadarlık bir zammın geleceği de araştırılıyor.

MOTORİNE VE BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

MOTORİNE VE BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Araç sahipleri kaç liralık bir zammın geleceğini merak ederken, dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Buna göre, motorine 2 lira 34 kuruş; benzine ise 1 lira 56 kuruş zam gelecek. Zammın pompaya yansıyacağı tarih ise 16 Ocak gece yarısında sonra olarak ifade ediliyor.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR!

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR!

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
motorin benzine zam
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