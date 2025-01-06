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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişiyor! İşte 6 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 09:00
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Akaryakıt fiyatları inişli çıkışlı değişimini sürdürüyor. Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları bu gece itibarıyla değişiyor. Buna göre yarın gece pompaya yansıtılacak olan zamlı tarife öncesi milyonlar şu anki güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki motorin ne kadar? Benzinin litresi kaç lira? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

2025 yılının ilk akaryakıt zammı geldi! Bu gece itibarıyla geçerli olacak zam öncesi araç sahipleri güncel fiyatları merak etmeye başladı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.46
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.46
Gazyağı
37.94

7 Ocak itibarıyla tabelaya yansıtılacak olan zam öncesi araç sahipleri zam miktarını merak etmeye başladı. Buna göre, 7 Ocak itibarıyla benzine 1 lira 27 kuruş zam gelirken; motorine zam beklenmiyor.

İşte 6 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.75 TL

Otogaz: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.88 TL

Motorin: 44.65 TL

Otogaz: 25.87 TL

ANKARA

ANKARA

Benzin: 44.44 TL

Motorin: 45.30 TL

Otogaz: 26.42 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin zammı akaryakıt fiyatları
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