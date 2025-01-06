Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişiyor! İşte 6 Ocak 2025 güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları...

2025 yılının ilk akaryakıt zammı geldi! Bu gece itibarıyla geçerli olacak zam öncesi araç sahipleri güncel fiyatları merak etmeye başladı. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
7 Ocak itibarıyla tabelaya yansıtılacak olan zam öncesi araç sahipleri zam miktarını merak etmeye başladı. Buna göre, 7 Ocak itibarıyla benzine 1 lira 27 kuruş zam gelirken; motorine zam beklenmiyor.
İşte 6 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 44.04 TL
Motorin: 44.75 TL
Otogaz: 26.41 TL
Benzin: 43.88 TL
Motorin: 44.65 TL
Otogaz: 25.87 TL
Benzin: 44.44 TL
Motorin: 45.30 TL
Otogaz: 26.42 TL
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