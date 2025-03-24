Benzin, motorin, otogaz fiyatlarına zam gelecek mi? Araç sahipleri dikkat... Yarın olmadan depoyu doldurun! (24 Mart güncel akaryakıt fiyatları)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dolar yüzde 3,11 oranında yükseldi. Ani bir şekilde 41 lira seviyesini gören dolar düzeltmelerin ardından 38 lira seviyesine kadar indi. Ancak döviz kurundaki bu sert yükselişin faturası akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz haftadan beri akaryakıt fiyatlarına 24 Mart haftasında zam geleceği ifade edilirken ne kadar zam geleceği de merak ediliyor.
Geçtiğimiz hafta benzine Salı günü 1 lira 30 kuruş, motorine Çarşamba günü 1 lira ve Perşembe günü otogaza 65 kuruş zam geleceği söyleniyordu. Foreks'in haberine göre ise benzine gelecek zam farklı.
25 Mart Salı günü benzin grubunda 1,51 TL fiyat artışı bekleniyorken; ayrıca, Çarşamba günü motorine de 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Otogaz ve motorin için ise ileriki günler için herhangi bir bilgi yok. Peki, şu anda motorin, benzin, otogaz fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için güncel fiyatlar...
Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
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