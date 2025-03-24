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  4. Benzin, motorin, otogaz fiyatlarına zam gelecek mi? Araç sahipleri dikkat... Yarın olmadan depoyu doldurun! (24 Mart güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin, motorin, otogaz fiyatlarına zam gelecek mi? Araç sahipleri dikkat... Yarın olmadan depoyu doldurun! (24 Mart güncel akaryakıt fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 09:32
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Geçtiğimiz hafta doların sert dalgalanması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimin bu hafta içerisinde pompaya yansıması bekleniyor. Peki, motorin, benzin ve otogaza ne kadar zam gelecek? Akaryakıt tabelası ne zaman değişecek? İşte güncek akaryakıt fiyatları ve zam bedeli...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dolar yüzde 3,11 oranında yükseldi. Ani bir şekilde 41 lira seviyesini gören dolar düzeltmelerin ardından 38 lira seviyesine kadar indi. Ancak döviz kurundaki bu sert yükselişin faturası akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Canlı Borsa

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz haftadan beri akaryakıt fiyatlarına 24 Mart haftasında zam geleceği ifade edilirken ne kadar zam geleceği de merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta benzine Salı günü 1 lira 30 kuruş, motorine Çarşamba günü 1 lira ve Perşembe günü otogaza 65 kuruş zam geleceği söyleniyordu. Foreks'in haberine göre ise benzine gelecek zam farklı.

BENZİNE ZAM GELİYOR MU

BENZİNE ZAM GELİYOR MU

25 Mart Salı günü benzin grubunda 1,51 TL fiyat artışı bekleniyorken; ayrıca, Çarşamba günü motorine de 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Otogaz ve motorin için ise ileriki günler için herhangi bir bilgi yok. Peki, şu anda motorin, benzin, otogaz fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için güncel fiyatlar...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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