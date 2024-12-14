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  4. Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatı yine değişti! Araç sahipleri yetişemiyor... Benzin ne kadar oldu? 14 Aralık tarihinde motorin kaç lira? İşte cevabı...

Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatı yine değişti! Araç sahipleri yetişemiyor... Benzin ne kadar oldu? 14 Aralık tarihinde motorin kaç lira? İşte cevabı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 08:13
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Akaryakıta bir indirim bir zam gelmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim hız kesmiyor. Peki 14 Aralık 2024 tarihinde benzin ne kadar? Motorin kaç liradan satılıyor? Akaryakıt fiyatına zam veya indirim geldi mi? İşte detaylar...

14 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Araç sahiplerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bir indirim bir zam derken bugün benzine yeni bir zam geldi. Brent petrolün, döviz kurundaki dalganlamanın, Orta Doğu'da yaşananlar derken akaryakıt fiyatları da değişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.83
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.97
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
36.04

Peki, bu gece yarısı itibarıyla değişen akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar...

BU GECE POMPAYA YANSIDI

BU GECE POMPAYA YANSIDI

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43.10 TL/Litre

Motorin: 43.30  TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

ANKARA

ANKARA

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları
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