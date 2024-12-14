Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatı yine değişti! Araç sahipleri yetişemiyor... Benzin ne kadar oldu? 14 Aralık tarihinde motorin kaç lira? İşte cevabı...

14 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Araç sahiplerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bir indirim bir zam derken bugün benzine yeni bir zam geldi. Brent petrolün, döviz kurundaki dalganlamanın, Orta Doğu'da yaşananlar derken akaryakıt fiyatları da değişti.
Peki, bu gece yarısı itibarıyla değişen akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar...
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmadı.
Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
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