FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Dün motorine bugün benzine... Zam haberleri üst üste geliyor akaryakıt istasyonlarındaki rakamlar sürekli değişiyor

Dün motorine bugün benzine... Zam haberleri üst üste geliyor akaryakıt istasyonlarındaki rakamlar sürekli değişiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı. Bugün gece yarısından itibaren ise benzin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin fiyatlarını da etkileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
47.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.03
Gazyağı
40.46
Hissenet

Bugün gece yarısı itibariyle benzine zam bekleniyor. Beklenen fiyat artışı ise 91 kuruş.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin 45,17-45,32 TL'den, motorin 47,12-47,24 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 45,82 TL, motorin 47,90 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 46,19 TL, motorin 48,30 TL'den satılıyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor.

Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Petrol Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.