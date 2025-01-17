Dün motorine bugün benzine... Zam haberleri üst üste geliyor akaryakıt istasyonlarındaki rakamlar sürekli değişiyor

Bugün gece yarısı itibariyle benzine zam bekleniyor. Beklenen fiyat artışı ise 91 kuruş.
İstanbul'da benzin 45,17-45,32 TL'den, motorin 47,12-47,24 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 45,82 TL, motorin 47,90 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 46,19 TL, motorin 48,30 TL'den satılıyor.
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor.
Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
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