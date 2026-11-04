AK Parti'den emekli maaşları için yeni zam hazırlığı! Refah payı ve seyyanen zam masada

2027 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Emeklilerin maaşında bir iyileştirme yapılması için çalışmalar sürüyor.

27 KASIM'DA SONA ERİYOR

Bütçe görüşmeleri 27 Kasım'da sona eriyor. Bütçe görüşmelerinden sonra gerekli düzenleme TBMM'ye sunulacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşı düzenlemesinin bütçe görüşmeleri bitince gündeme geleceği belirtildi.

EK BİR REFAH PAYI GÜNDEMDE!

Yaz boyunca teknik çalışmalar yürütülmüştü. Düzenleme ile emeklilerin durumları ayrı ayrı ele alınacak. Hem tüm emeklilere hem en düşük emekli maaşı alanlara normal enflasyon farkından ayrı olarak ek bir refah payı gündemde.

Habertürk muhabiri Buse Gençtürk canlı yayında AK Parti’nin emekli maaşları ile ilgili yapacağı düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme yapılması için çalışmalar sürüyor. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu çalışmalara değinmişti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meclis'e yapılacak o düzenleme, bütçe görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bugüne kadar emekli maaşlarına enflasyon oranı kadar zam yapılıyordu. Ancak bu artışın özellikle en düşük emekli maaşı alanlar için yetersiz kalması sebebiyle bir değerlendirme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaz boyunca teknik çalışmalar yürütüldü.

EMEKLİLERİN FARKLI DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemede emeklilerin farklı durumları ele alınacak:

-Çalışma hayatında emekli olanlar,

-65 yaş üstü çalışanlar,

-65 yaş üstü çalışmayanlar,

-Prim gün sayısı yüksek olanlar,

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri...Tüm bu başlıklar ele alınacak ve emeklilere yönelik yapılacak iyileştirmenin nasıl olacağına karar verilecek.

REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

Peki bu düzenleme nasıl olacak? Hemen onu da aktaralım: Hem tüm emeklilere hem de en düşük emekli maaşı alanlara normal enflasyon artışına ilave olarak refah payı ya da seyyanen zam verilmesi üzerinde duruluyor.

Düzenlemenin hangi parametrelere göre yapılacağı ve ek ödemenin bütçeden nasıl karşılanacağına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

5 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME

Rakamlara bakacak olursak Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli var. En düşük emekli maaşı alan kişi sayısı ise 5 milyon 17 bin.

Tüm bu başlıklar, yapılacak teknik çalışmaların ardından nihai bir sonuca ulaştırılacak. Düzenlemeye ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi hazırlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA MECLİS'E SUNULACAK

Bütçe görüşmeleri 27 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlanacak. Görüşmelerin ardından yasal düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Bir diğer başlık ise Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi konusu. Bu konuyla ilgili AK Parti kaynakları henüz bir çalışma olmadığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE İSTİHDAM VE İŞVEREN DESTEĞİ DETAYI

Bir diğer başlığa bakacak olursak asgari ücret konusu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Kamu, işçi ve işveren tarafları masada bir araya gelecek ve asgari ücretin nasıl olacağına, ne kadarlık bir zam yapılacağına ilişkin görüşmeler başlayacak.

Kaynaklar, asgari ücret belirlenirken istihdam üzerindeki etkinin ele alınacağını ifade etti. İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin de bu yıl artırılması bekleniyor. Yani belirlenecek ücretin işveren üzerindeki maliyeti ve istihdam dengesi de gözetilmiş olacak.

MECLİS'TE MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLECEK

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mekke Savunma Anlaşması'nın da görüşüleceğini belirtelim. Gözler bir yandan Genel Kurul'da olacak.

MASADAKİ RAKAM: 10-15 BİN

A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ise emeklilere yönelik düzenlemede iki formülün öne çıktığını söyledi. İlk seçenekte tüm emeklilere 10 bin veya 15 bin lira seyyanen zam yapılması değerlendirilirken, bu düzenlemenin yıllık maliyetinin sırasıyla 2,16 trilyon ve 3,24 trilyon lirayı bulabileceği belirtildi.

İkinci formülde ise yüzde 10-20 arasında refah payı verilmesi ve hane geliri asgari ücretin altında kalan emekliler ile 65 yaş üzerindekilere yönelik sosyal yardımların genişletilmesi bulunuyor. Düzenlemenin enflasyon farkına ek olarak Ocak 2027 itibarıyla hayata geçirilmesi bekleniyor.