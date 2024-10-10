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Orta Doğu gerilimleri petrolü şahlandırdı! Tabela yine değişti! Akaryakıta zam geldi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 08:27
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Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından dolayı akaryakıta zam bekleniyordu. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatları değişti. Peki, motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam kapıda mı? Akaryakıt kaç lira oldu? İşte yanıtı...

İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesi sonrası İsrail'in İran'a saldırması ihtimali ve diğer Orta Doğu gerilimleri petrol fiyatlarını yükseltmişti. Brent petrolün varil fiyatı 1 ay içinde 10 dolardan fazla yükselerek 80 doların üzerine çıkması ise akaryakıta gelebilecek zam ihtimalini kuvvetlendirmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.01
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.92
Gazyağı
37.3
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AKARYAKIT TABELASI YİNE DEĞİŞTİ!

Bu gece yarısı ise akaryakıt tabelası yine değişti. Motorine 77 kuruş zam geldi. Benzine zam gelmemesine rağmen önümüzdeki günlerde benzin tabelasında da bir değişiklik bekleniyor.

Peki, akaryakıt tabelasında değişim sonrası fiyatlar nasıl oldu? İşte akaryakıt fiyat listesi...

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul (Avrupa): 42.93 TL

İstanbul (Anadolu): 42.81 TL

Ankara: 43.31 TL

İzmir: 43.76 TL

MOTORİN KAÇ LİRA?

MOTORİN KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 43.51 TL

İstanbul (Anadolu): 43.44 TL

Ankara: 44.00 TL

İzmir: 44.52 TL

OTO GAZ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

OTO GAZ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL

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Zam akaryakıt fiyatları
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