Orta Doğu gerilimleri petrolü şahlandırdı! Tabela yine değişti! Akaryakıta zam geldi...

İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesi sonrası İsrail'in İran'a saldırması ihtimali ve diğer Orta Doğu gerilimleri petrol fiyatlarını yükseltmişti. Brent petrolün varil fiyatı 1 ay içinde 10 dolardan fazla yükselerek 80 doların üzerine çıkması ise akaryakıta gelebilecek zam ihtimalini kuvvetlendirmişti.
Bu gece yarısı ise akaryakıt tabelası yine değişti. Motorine 77 kuruş zam geldi. Benzine zam gelmemesine rağmen önümüzdeki günlerde benzin tabelasında da bir değişiklik bekleniyor.
Peki, akaryakıt tabelasında değişim sonrası fiyatlar nasıl oldu? İşte akaryakıt fiyat listesi...
İstanbul (Avrupa): 42.93 TL
İstanbul (Anadolu): 42.81 TL
Ankara: 43.31 TL
İzmir: 43.76 TL
İstanbul (Avrupa): 43.51 TL
İstanbul (Anadolu): 43.44 TL
Ankara: 44.00 TL
İzmir: 44.52 TL
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL