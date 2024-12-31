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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda LPG'den motorine kadar geçerli...ÖTV zammı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda LPG'den motorine kadar geçerli...ÖTV zammı belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 14:10
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Milyonların heyecanla beklediği veri sonrası birçok kalemde de değişiklik olacak. Ancak, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ÖTV zammı ile beraber akaryakıt tabelasında nasıl bir değişiklik olacak? İşte detaylar...

3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber ÖTV zammı da belli olacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik açıklamalarının ardından yeni yılda geçerli olacak tablo Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.45
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.35
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.36
Gazyağı
36.04

Buna göre, yüzde 8 olarak tahmin edilen ÖTV zammı yüzde 6 olarak belirlendi. Benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi.

Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu. 

Peki şu anda akaryakıt tabelasında fiyatlar ne? İşte detaylar...

Peki şu anda akaryakıt tabelasında fiyatlar ne? İşte detaylar...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.14 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.02 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Anahtar Kelimeler:
ÖTV Akaryakıt
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