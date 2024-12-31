Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda LPG'den motorine kadar geçerli...ÖTV zammı belli oldu

Buna göre, yüzde 8 olarak tahmin edilen ÖTV zammı yüzde 6 olarak belirlendi. Benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi.