Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat: Yeni yılda LPG'den motorine kadar geçerli...ÖTV zammı belli oldu

3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber ÖTV zammı da belli olacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik açıklamalarının ardından yeni yılda geçerli olacak tablo Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yüzde 8 olarak tahmin edilen ÖTV zammı yüzde 6 olarak belirlendi. Benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi.
Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.
Benzin litre fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin litre fiyatı: 43.02 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
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