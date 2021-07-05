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5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

05.07.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi hafta içi pazartesi ve cuma olmak üzere 2 gün gerçekleşiyor. Çekiliş canlı yayında gerçekleşiyor. "5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı, şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

"5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. On Numara, en popüler şans oyunları arasında yer alıyor. On numara sonuçlarını sorgulamak için "buraya" tıklayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

5 Temmuz On Numara çekiliş sonucu açıklandı. İşte sonuçlar: 1-3-7-10-17-25-27-28-29-32-34-36-43-46-49-52-57-59-63-67-78-80
On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'da canlı yayında gerçekleşiyor.
On Numara çekilişi sonuçlarına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilir: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

2 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

2 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI
2 Temmuz'da gerçekleşen On Numara çekilişinde şanslı sayılar şunlar olmuştu: 6-7-11-13-16-17-18-20-21-24-26-28-36-42-44-50-53-55-56-66-77-80

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.
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Milli Piyango
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