5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

"5 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. On Numara, en popüler şans oyunları arasında yer alıyor. On numara sonuçlarını sorgulamak için "buraya" tıklayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.